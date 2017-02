Audi S3: El deportivo posh

CIUDAD DE MÉXICO – Audi tiene una forma de hacer parecer que todo es fácil, un ejemplo es el nuevo S3, un auto con compostura y frialdad alemana sobre el pavimento.



Estéticamente tiene mucho a su favor y el rediseño le da una apariencia fresca. La marca no se arriesga mucho en sus diseños, pero está bien, no pretendíamos que el S3 gritara: “soy deportivo” a los cuatro vientos. Se mantiene como un sedán deportivo de lujo y sofisticado.



Su potencia de 290 caballos es suficiente para el tamaño, pero se queda por debajo de algunos bólidos de su nivel de precio o incluso más económicos como el Focus RS, que en un precio más bajo logra 60 caballos más y cuenta también con tracción integral.



Pero este no es un Focus RS; este es un auto posh y así se comporta. El motor de dos litros es pequeño para tanta potencia, pero la entrega con refinamiento; sin gritar y pareciera sin esforzarse. Seguramente irá atrás del RS, del STi o de otras alternativas, pero a diferencia de esos vehículos, que llegarán sudorosos a su destino cronometrándose con Garmin y vistiendo New Balance; el S3 llega relajado, con traje de tres piezas.



Y no es lento, por lo que el sacrificio por no sudar del S3 no es del todo malo. Su aceleración de 0 a 60 mph es de 4.9 segundos, con velocidad máxima de 155 mph.



Goza de una suspensión cómoda y una insonorización adecuada para disfrutar el ruido del motor sin sufrir en altas revoluciones.



El interior luce tan sofisticado como el exterior y quizá un poco más. Audi ha dotado al nuevo S3 de algunas tecnologías interesantes, como el Virtual Cockpit con pantalla de cristal líquido.



Además, cuenta con opciones como radar al frente para el control crucero inteligente, asientos tapizados en piel napa y como se podría esperar bolsas de aire por todas partes.



Pero si bien la sofisticación y el refinamiento es apreciado en un vehículo de manejo diario queda claro que con él Audi ha perdido para el S3 un par de características importantes.



Este ha dejado de ser el auto ideal para quien busca el máximo desempeño disponible. Este no es un auto para jóvenes entusiastas, que quieren la máxima aceleración arrancando o la opción de ‘driftear’ en el control de estabilidad. Pensándolo bien, este sí es el auto para esos jóvenes entusiastas, pero 20 o 30 años más tarde.

Por Alberto Bortoni