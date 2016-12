‘Trump no puede cumplir mucho de lo que prometió’

CHICAGO — El activista Jorge Mújica, organizador con Arise Chicago, analiza lo que el presidente electo, Donald Trump puede y lo que no puede hacer durante su administración.

Es importante “no espantarnos en extremo. Ya hemos vivido bajo todas la amenazas que Trump promueve. Deportaciones, 3 millones bajo Obama; la discriminación es rampante antes y después de Trump, todas sus amenazas ya las conocemos”, dijo Mújica.

Por otro lado, agregó que “Trump no va a poder cumplir una gran porción de sus amenazas, no puede deportar a 11 millones de personas, no hay suficientes, cárceles, jueces, camiones, agentes de inmigración para deportarlos”, añadió Mújica.

Y aseguró que los que están bajo DACA están en mayor riesgo, y podrían ser el blanco, por lo que tienen que tomar medidas de emergencia antes del 20 de enero.

“Yo le tengo más miedo a los seguidores de Trump que andan en la calle armados legalmente, que a Trump como presidente”, concluyó el activista.