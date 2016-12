Un arresto en el caso de bebé decapitado

CHICAGO — Detectives de la Policía de Chicago realizaron un arresto en el caso del asesinato y decapitación de un niño de 2 años, encontrado en una laguna del Garfield Park el año pasado, dijeron autoridades.

Los restos de Kyrian Knox, un niño de Rockford, fueron encontrados en una laguna en septiembre de 2015, según las autoridades.

