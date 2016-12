‘El país va a ser mil veces mejor’ con Trump al mando

CHICAGO— Joseph Galván, un empresario mexicoamericano de tercera generación, apoya las políticas del presidente electo Donald Trump y está convencido que su mandato al frente de la nación será muy bueno, explica que por eso no sólo trabajó para su campaña, sino que votó por él, tal como lo hizo el 29% de los electores hispanos de Estados Unidos.Galván, de 60 años, republicano de Illinois, esposo y padre de familia, mencionó que al ver el panorama que ha dejado la administración del presidente Barack Obama —“falta de oportunidades en educación, mala economía, desempleo y números récord en deportaciones”— consideró que la mejor opción para enderezar el rumbo de la nación era elegir a Trump, no a su oponente, la demócrata Hillary Clinton.Según Galván, Hillary no fue capaz de manejar información confidencial y considera que “como católico”, no estuvo dispuesto a apoyar a un candidato que “dice sentir cariño por los niños y apoya matar niños (el aborto)”.“Necesitamos empleos, esperanzas, oportunidades. Los demócratas le enseñan a la gente a pedir dinero, vivienda, a pedir de todo, y se los dan, y les dicen que no se preocupen, que ellos los van a cuidar. Ese tipo de gobierno no es bueno para nuestra gente”, dijo.

Los dreamers ‘no deben temer’

Los dreamers no resultarán afectados por las promesas de Trump, considera Galván. “No deben temer. En sus primeros 100 días Trump va a trabajar para controlar la frontera; después, en el Congreso, republicanos y demócratas deben de trabajar juntos para encontrar una manera de abordar el asunto, porque muchos (jóvenes amparados bajo DACA) llegaron desde muy pequeños y este es el único país que conocen”.

Ese plan migratorio deberá contemplar la situación de todos los inmigrantes, ser abarcador y compasivo, indicó.

“No será un plan perfecto” pero los latinos demócratas y republicanos deberán comunicar sus preocupaciones y trabajar con Trump “para asegurar que los jóvenes que han vivido aquí toda su vida se puedan quedar, formar familias y hacer florecer negocios”, consideró.

Los criminales no recibirían el mismo trato. “Si eres un criminal no te queremos aquí, a ellos hay que sacarlos de inmediato”, indicó el republicano.

Las charlas de vestidor de Trump que generaron polémica durante la campaña al ser consideradas ofensivas a las mujeres, no son relevantes para Galván quien asegura que “entre lo público y lo privado hay una diferencia y esa plática fue entre amigos, así se habla en los vestidores”.

Para él, lo realmente importante es la visión para sacar al país adelante, centrarse en lo que “vamos a hacer con el Estado Islámico y cómo mejorar la economía. La campaña se acabó, y este país de inmigrantes va a ser mil veces mejor que otro”.



Obama pide voto de confianza a Trump

En tanto, sorprendido como todos por la victoria de Trump, el presidente Barack Obama adoptó un tono conciliador, distinto al de la campaña, y pide a los ciudadanos que den una oportunidad al que será su sucesor, consciente de que es crucial rebajar las tensiones e inquietudes dentro y fuera de EEUU.

“No me siento responsable de lo que dice o hace el presidente electo (Trump). Pero sí siento una responsabilidad como presidente de Estados Unidos de asegurarme de que facilito una buena transición” y ofrecer “mis mejores ideas sobre cómo sacar al país adelante”, resumió Obama desde Atenas, primera parada de su última gira internacional.

En la misma línea, el mandatario pidió que se dé “el tiempo y el espacio” necesario al presidente electo para que forme su equipo en la Casa Blanca y defina sus prioridades, al explicar que no hay “otro trabajo en la Tierra” que se asemeje a ocupar el Despacho Oval, “un flujo constante de información, retos y problemas”.

El tono conciliador de Obama no significa necesariamente que haya cambiado su opinión sobre Trump, de quien dijo durante la campaña que no está preparado ni tiene el carácter necesario para ser presidente, sino que es un “reconocimiento” de que su papel ahora es “ayudar a preparar el camino” para una transición de poder sin complicaciones”, señaló el profesor de Política en el Colby College de Maine, Anthony Corrado.

Obama es consciente de que Trump está “menos preparado” que otros presidentes electos para ocupar el cargo, dada su falta de experiencia política, añadió el profesor.

—Con información de EFE