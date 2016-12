Acusan a dos por homicidio de nieto de un representante federal

CHICAGO — Dos jóvenes, uno de 16 años y una de 17, están detenidos sin derecho a fianza desde el domingo luego de ser acusados de matar a tiros a Jovan Wilson, nieto del representante federal Danny Davis.

Tariq M. Harris, de 16, y Dijae T. Banks, de 17, fueron acusados como adultos de homicidio en primer grado en un ataque que empezó como una pelea por ropa y zapatos, informaron la Policía y la fiscalía. Ambos fueron detenidos el sábado.

Harris, con domicilio en la cuadra 8100 S. Loomis Blvd., y Banks, vecina de la cuadra 12000 S. Indiana Ave., comparecieron ante James Brown, juez del Condado de Cook, ataviados con ropa de presos.

Brown negó el derecho a fianza a ambos durante un discurso feroz.

“El asesinato de un joven por ropa y tenis demuestra una insensibilidad total hacia lo más preciado de la naturaleza, que es la vida humana”, dijo Brown. “Los residentes de esta ciudad deben ser protegidos de estos acusados”.

Jovan, de 15 años, fue asesinado en su casa de Englewood a eso de las 7 pm del viernes, informó la Policía.

Jovan se encontraba en su casa en la cuadra 5600 S. Princeton Ave. con un tío, un amigo de la familia, su hermana de 16 años, sus hermanos de 14 y 8 años cuando Harris y Banks llegaron y tocaron por la puerta posterior, según Bryan Grissman, asistente del fiscal estatal. La madre del adolescente había salido de la casa a comprar comida.

Jovan y su hermana de 16 años se asomaron a la puerta y reconocieron a los acusados como amigos de su hermano de 14 años, dijo Grissman. Banks y el muchacho de 14 años habían intercambiado ropa durante semanas antes del tiroteo. Banks dijo que ella quería recuperar algunos zapatos que había prestado al muchacho de 14 años a cambio de un par de pantalones, según Grissman.

El muchacho de 14 años no quiso devolver los zapatos sin antes recuperar los pantalones que había prestado a Banks, dijo Grissman. Cuando el muchacho de 14 años abrió un poco la puerta para hablar con Banks, Harris y la muchacha empujaron la puerta y entraron a la casa, añadió Grissman. Banks entonces sacó una pistola y empezó a amenazar a la hermana de Jovan, dijo Grissman.

Después Banks le dio la pistola a Harris y comenzó a pelear con la hermana de Jovan, agregó Grissman. Mientras la pelea continuaba, Harris puso y quitó el seguro del arma varias veces, dijo Grissman. Jovan intervino para terminar la pelea entre Banks y su hermana.

Fue entonces que Banks golpeó a Jovan y la cara con el puño, y Jovan devolvió el golpe a Banks, dijo Grissman. Banks se molestó porque Harris “permitió que los hermanos la trataran de esa forma”, dijo Harris.

Harris se hizo para atrás, levantó la pistola y disparó, impactando a Jovan en el cuello. Al ver que Jovan se desplomaba, Harris y Banks huyeron del lugar por la puerta posterior, indicó Grissman.

“Esto no fue fortuito, sino el uso atroz y sin sentido de un arma de fuego para recuperar unas prendas”, dijo Anthony Guglielmi, portavoz de la Policía.

Harris y Banks se entregaron a la policía en el Distrito Deering del barrio de Bridgeport, según el reporte policial.

Al momento del tiroteo, Banks estaba bajo libertad condicional por una condena por robo. Trabajaba como niñera, según la policía y la fiscalía.

Marie Harris, de 34 años y madre de Harris, dijo que su hijo es “un buen muchacho” y que la verdad sobre el asesinado no se ha contado del todo.

Cuando se reunió con su hijo en la estación de policía el sábado en la tarde, la madre dijo que su hijo lloró por la muerte de Jovan, su amigo, pero no ofreció más detalles sobre lo ocurrido. “Sólo me dijo ‘mamá, yo estaba ahí, me hubiera gustado no estar’. También me dijo que ‘ni siquiera eran mis zapatos’”.

Tariq Harris dejó la escuela en octavo grado cuando asistía a la primaria Curtis, dijo su madre, pero “buscaba retomar el camino. Está joven y se impresiona como cualquier otro muchacho. Se metió en problemas antes, pero nunca a este grado. Quieren echarle la culpa de todo”.

Jovan, amante de los deportes y el rap, era estudiante de segundo trado en la secundaria chárter Perspective, en el barrio South Loop.

“Era como cualquier muchacho de 15 años”, dijo Davis sobre su nieto. “Le gustaba el baloncesto. Si lo escuchabas, era una estrella del baloncesto, le gustaba eso y la música. Todo ese tipo de cosas. Era super aficionado a los deportes, sabía de todo, las estadísticas y los jugadores”.

Davis acababa de regresar a Chicago desde Washington D.C. y estaba en su oficina cuando su hijo Stacey Wilson, padre de Jovan, le llamó para darle la noticia.

Davis dijo que nunca sabrá si habría algo, como una mejor educación, que hubiera evitado la muerte de su nieto.

“Sé que estoy afligido por mi familia”, señaló Davies el viernes en conferencia de prensa. “Estoy afligido por el joven que lo mató. Estoy afligido por su familia, sus padres, sus amigos, algunos de los cuales jamás volverán a verlo”.