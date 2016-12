La corona de Miss Illinois Latina fue inspirada por víctima de la masacre en Pulse Orlando

CHICAGO — Fue hace unos cuatro años cuando Ángela Serrano, de 24 años y Miss Illinois Latina, conoció a Juan P. Rivera Velázquez en Alta Peluqueria D’Magazine, su salón de belleza, en Kissimmee, Florida.

“Lo recuerdo como si fuera ayer”, dijo esta puertoriqueña graduada de la Universidad de Chicago.

Serrano viajó a Orlando para un concurso de belleza y al buscar a un estilista dio con Velázquez.

“No sabía que cambiaría mi vida para siempre”, contó Serrano.

Velázquez había abierto su salón unos siete años antes con Luis Daniel Conde, su socio. Ambos fueron asesinados el 12 de junio en el tiroteo masivo del centro nocturno Pulse, en Orlando, reportó The New York Times.

Los dos “ángeles”, como Serrano les decía, se enfocaron en “crear transformaciones glamorosas en las mujeres con la intención de hacer crecer su autoestima”. La pareja también llevó a cabo eventos caritativos y se asociaron con organizaciones para poder brindar algo a los menos afortunados, según Serrano.

“Velázquez era un alma caritativa, llenó de vida, quien quizá no vivió lo suficiente pero supo vivir”, añadió Serrano.

“Año tras año estaba dispuesto a ayudar a otros, a tender siempre la mano. Era leal y siempre dio lo mejor que pudo dar”, agregó Serrano.

El estilista puertorriqueño la peinó y maquilló la primera vez para ese concurso de belleza e inmediatamente se convirtió en uno de sus amigos más cercanos y así siguió hasta su muerte.

“Juan y Conde siempre me cuidaron, lucharon por mi y dieron todo por mi, me trataron como a una hija, me recibieron no sólo en su hogar sino en sus corazones”, recordó Serrano. Ellos “me protegieron, fueron mi paño de lágrimas y me amaron”.

Fue ese amor lo que inspiró a Serrano a creer en sí misma y continuar su carrera en la industria de los concursos de belleza.

“Juan creía que yo podía conquistar cualquier corona y me mentalicé para lograrlo. Estoy segura que me vio con ojos de amor”, contó Serrano.

Aunque Serrano vivía en Chicago y Velázquez en Florida, se comunicaban casi a diario. Durante una de esas conversaciones, Serrano mencionó que el director de Miss Illinois Latina “me contactó para reclutarme”.

“Juan dijo que sí de inmediato, pero yo le dije que lo hablaríamos cuando fuera a Orlando”, recordó Serrano.

La universitaria tenía planeado visitar a Velázquez para celebrar su cumpleaños y definir si debía o no participar en Miss Illinois Latina el 17 de junio.

“Desafortunadamente nuestros planes de celebrar otro año de mi vida se convirtió en una asistencia a su funeral”, dijo Serrano.

La mañana del 12 de junio, Serrano se despertó y su celular “estaba inundado de muchos mensajes de texto” en los que le preguntaban por Velázquez.

“Y luego de horas pegada a mi teléfono, de recibir información confusa, pasar por diferentes emociones, me dieron la noticia y confirmaron su muerte”, dijo.

En medio del luto, y aún indecisa sobre si participar o no en el concurso estatal de belleza, Serrano se enteró que Velázquez, Conde y su diseñador José Braulio habían planeado viajar a Chicago para sorprenderla en octubre durante el concurso de Miss Illinois Latina.

“A partir de ese momento sabía que tenía que competir, debía terminar lo que empecé con él, por él”, dijo. “Siempre estaré agradecida con Juan y Conde. Juan hizo suyos mis sueños y creyó en mí cuando nadie más lo hizo”.

Así, Serrano decidió participar en el concurso estatal y ganó la corona el 30 de octubre para convertirse en Miss Illinois Latina 2017.

“Cuando me anunciaron como la ganadora esa noche su imagen fue lo primero en lo que pensé, inmediatamente alcé mi mirada y lloré. Fue por él, para que se sintiera orgulloso”, dijo Serrano. “Estoy agradecida con él por mostrarme lo que significa ser generoso y dar sin inmediatamente esperar nada a cambio”.