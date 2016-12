El Futuro con Trump: ¿Debes renovar tu DACA?

CHICAGO– No hay una opción segura para los DREAMers que se están preguntando si deben o no solicitar o renovar su estatus bajo la orden ejecutiva conocida como DACA, indicó Daniel Thomann, abogado de inmigración en Chicago. Ya que la administración del presidente electo Donald Trump no ha dado ninguna indicación sobre qué pasará con el programa, “lo que hay es mucha incertidumbre”.

“Es improbable”, según Thomann, que las solicitudes de DACA que se sometan de ahora en adelante se procesen antes de que Trump asuma. Y podrían ser negadas si Trump decide cancelar el programa. Sin embargo, es posible también que en vez de cancelar el programa, se imponga una fecha límite para aceptar nuevas inscripciones. Todo depende del nuevo gobierno.

Los temores de algunos DREAMers de que el gobierno podría utilizar la información que proporcionaron al solicitar DACA para encontrarlos y deportarlos, tienen su base, dice Thomann. Aunque la administración de Obama comprometió no usar la información personal de los beneficiados para encontrarlos, la administración de Trump no está obligada a respetar esta política. “Una nueva presidencia puede tomar un rumbo distinto”, explica el abogado. Y si Trump decidiera usar esa información “se enfrentaría con muchísimos litigios”, predice el abogado.

¿La recomendación de Thomann para los DREAMers? Toda persona elegible para DACA debe reunirse con un abogado de inmigración, para hablar de sus opciones. Mucha de la gente que pidió DACA ya tiene otras posibilidades para obtener un estatus legal.

Cuando la orden ejecutiva fue establecida, se encontró que alrededor del 15% de los solicitantes tenía otras vías para obtener la residencia, por ejemplo a través de su empleo o por familiares.

“Es importante que la gente se entere de esto por sí se elimina DACA de forma inmediata”, bajo el nuevo presidente, añadió Thomann.

En tanto llega el momento de que Trump asuma, el 20 de enero, lo más importante, dice Thomann, es demandar que el gobierno proporcione información sobre qué va a pasar con los DREAMers.

Hay que “pedir que se aclare la situación, demandar que den información, y contactarse con una agencia acreditada o un abogado de inmigración que pueda asesorarle sobre la situación individual de cada persona”, dice Thomann. Cada caso de inmigración es distinto a otro.

Para consultas legales de inmigración de costo reducido o gratuito, contacte a Chicago Legal Clinic, en Pilsen, al (312) 226-2669; o con la Legal Assistance Foundation, al (312) 341-1070, o consulte: illinoislegalaid.org.