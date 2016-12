Trabajadores afroamericanos entablan demanda: ‘a los hispanos les dan preferencia’

CHICAGO–Un grupo de afroamericanos presentaron una demanda el martes en la corte federal de Chicago en la que argumentan discriminación sistemática por parte de una agencia de empleo temporal, que supuestamente cumplió con los pedidos de varios clientes al enviarles trabajadores hispanos y no afroamericanos.

La demanda acusa a la agencia MVP Staffing, y busca el estatus de demanda colectiva. Las empresas nombradas en la demanda son Blommer Chocolate Co., Segerdahl Graphics, Mercury Plastics, MPS Chicago, The Penray Cos., ARI Packaging y Lawrence Foods.

La supuesta discriminación ocurrió en la sucursal de MVP Staffing en Cicero, donde la empresa cumplió con el pedido de varios clientes que no querían que se les enviara trabajadores afroamericanos, según la demanda.

Esos deseos supuestamente se comunicaron utilizando palabras clave, de acuerdo con testimonios de ex-despachadores y representantes de la compañía. Por ejemplo, se utilizaba la palabra “guapos”, para referirse a los afroamericanos para sugerir que no quieren hacer los trabajos sucios, mientras a los hispanos los identificaban con: “feos”, “bilingües” o trabajadores “que escuchan La Ley”, la emisora de radio.

Christopher Williams, del bufete de abogados Workers’ Law Office, quien representa a los demandantes, dijo que este modelo prevalece en la industria de personal temporal, donde hay competencia entre las agencias para mantener los salarios bajos.

Trabajadores inmigrantes, con barreras lingüísticas y preocupaciones legales, son menos propensos a quejarse por cuestiones como el no recibir el pago adecuado por horas extras, robo de sueldos o peligros en el lugar de trabajo, según Williams.

Los afroamericanos, “llegan allí pensando que podría haber trabajo para ellos”, dijo Williams. “Y ven como el salón cambia de muy mezclado (racialmente) en la mañana a mayormente afroamericano en la tarde”.

En Illinois, la tasa de desempleo entre los negros es de alrededor del 14%, casi tres veces mayor que la de los blancos (5%) y casi el doble de la de los hispanos (7.8%), según un informe de Economic Policy Institute, que también reportó que Illinois tiene una de las tasas de desempleo negro más altas del país.

Williams, quien ha pasado la mayor parte de su carrera procesando casos de derechos laborales para trabajadores inmigrantes, dijo que la devastación del desempleo en las comunidades negras donde ya hay barreras al empleo, como los antecedentes penales, puede llegar a “un nivel de desesperación”.

“Estos trabajos (temporales) son una oportunidad para conseguir los trabajos más básicos”, dijo Williams. “Serían perfectos para esa gente (con antecedentes penales), pero se los niegan.”

Norman Green, uno de los cinco demandantes, dijo que ha sentido la discriminación en MVP y otras agencias en Chicago.

Él describió llegar a la agencia temprano, alrededor de las 4 o 5 am, con sus botas puestas, listo para trabajar, puso su nombre en el registro, y se sentó durante horas a esperar, mientras los hispanos llegaban y eran enviados a los trabajos inmediatamente.

“Hay una gran cantidad de personas de raza negra sentadas allí, frustradas porque no pueden trabajar”, dijo Green, de 33 años, del vecindario de East Garfield Park.

Green dijo que la idea común de que los negros no quieren trabajar, es “claramente racista” y se aplica injustamente a él, aunque “cada vez que consigo un trabajo temporal le echo muchas ganas”.

En un documento adjunto a la demanda, una ex empleada de MVP, Rosa Ceja, testificó que había sido regañada por representantes de algunas empresas clientes cuando les asignó trabajadores afroamericanos y fue advertida por sus gerentes de no enviar afroamericanos a ciertos clientes porque MVP podría perder la cuenta si lo hiciera.

Otra empleada de MVP, Pamela Sánchez, que trabajaba como gerente en uno de los sitios de trabajo de la agencia testificó en una demanda anterior que el personal del sitio le ordenó directamente no enviar trabajadores negros. Dijo que revisaba las listas de trabajadores de cada turno y cancelaba los nombres que no sonaban hispanos, porque sabía que serían rechazados. Ella agregó que se le pidió revisar los antecedentes penales de los solicitantes negros pero no de los hispanos.

MVP Staffing estuvo disponible para comentar, y ninguna de las otras compañías acusadas respondió a las solicitudes de comentarios.

Por: Alexia Ejalde-Ruiz