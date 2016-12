Jóvenes indocumentados en EEUU pero Americanos en México

CHICAGO — En noviembre del año pasado, y luego de varios años de lucha por los derechos de los inmigrantes, en particular por una reforma migratoria, María González, de 28 años y beneficiaria de la Acción Diferida, viajó a la Ciudad de México, la tierra que la vio nacer.

“Lo más difícil fue irse, no necesariamente regresar”, contó González, egresada del Illinois Institute of Technology y organizadora comunitaria, en las oficinas de Enlace Chicago, donde trabaja. “Mientras esperaba a que el avión despegara (rumbo a Ciudad de México) pensaba que ‘luego de años de pelear por quedarme en EEUU, de poder vivir aquí con mi familia, salía por mi cuenta del país’”.

González es una de los 742,000 beneficiarios de DACA en EEUU, según cifras del Buró de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), quien en 2012, gracias a la Acción Diferida del presidente Barack Obama, calificó para un permiso de trabajo en el país y que la protege de la deportación.

Luego de enterarse del permiso de viaje (advance parole), una solicitud que se hace ante USCIS que permite a ciertos beneficiarIos de DACA viajar fuera del país regresar legalmente bajo discreción del agente aduanal en el punto de reingreso, según la agencia federal, González solicitó el permiso para asistir a una conferencia transnacional de trabajo en la Ciudad de México y le fue otorgado.

“No me imaginaba un mundo luego de que alguien regresara a México”, contó. “Fue surrealista. Una vez llegas a México, de golpe te conviertes en ciudadano”, recuerda.

No obstante haber nacido en México, González ha vivido la mayor parte de su vida en EEUU y por esa razón, dice, no habla español fluidamente y se siente completamente extranjera en la ciudad, ante su gente y su cultura.

“Mi experiencia en México fue tan impactante que me gustaría que mucha más gente (como yo) tuviera la oportunidad de vivirlo”, dijo González entre lágrimas. “No sólo conocí a mi familia, también aprendes tanto para traer a tu comunidad”, añadió.

Durante su visita, González conoció a Guadalupe Chipole, del Centro de Atención y Apoyo al Migrante en México (CAAM) y ambas se comprometieron a trabajar juntas una vez que González volviera a EEUU.

“Me comprometí con ella para buscar la manera de llevar (a México) a más jóvenes”, contó González.

De camino al aeropuerto durante su último día de estancia en México, Gonzáles dijo que recordó sentirse “lista para enfrentar (a los oficiales de inmigración)”. Y luego de ser interrogada en la aduana en el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago, minutos después se encontraba de nuevo caminando en las calles de Chicago.

“Fue surrealista. Me adapté a México y de pronto, ese sentimiento de pesadumbre de “una vez más soy indocumentado” volvió”, mencionó. “Incluso comencé a cuestionarme ‘¿por qué estoy aquí?’. Pero recuerdo que mi familia está aquí. Mi vida entera está aquí”.

Un año después, González cumplió la promesa que hizo a Chipole durante su primera visita a México. Y el 14 de diciembre, Gonzáles viajará nuevamente a México con otro grupo de dreamers para asistir a una conferencia.

Edy Ángel Domínguez, de 31 años y egresado de la Universidad Northern Illinois, es uno de los dreamers del área de Chicago que viajarán junto con González para formar Proyecto Mis Raíces, cuyo objetivo es animar a otros beneficiarios de la Acción Diferida a solicitar el permiso de viaje con propósitos educativos y laborales, dijo Domínguez.

“Es la mejor oportunidad que he tenido en los últimos 16 años”, contó Domínguez, quien de manera particular desea ver a su abuela materna.

“Ella me recuerda de niño y cuando hablamos por teléfono me dice que no me puedo imaginar como adulto y casi que no me la quiero imagina como una persona ya mayor”, agregó.

Aunque admite estar ansioso por viajar, “hay muchos sentimientos. Hay temor, hay emoción y, por más que quiero estar feliz, este temor de todas las posibilidades cuando regrese me invade”, añadió Domínguez.

Esas posibilidades incluyen la negación de reingreso a EEUU, según los lineamientos del permiso de viaje, y aunque su madre le pidió que lo reconsiderara, es un riesgo que Domínguez está dispuesto a correr.

“Acepto esta oportunidad y me siento bendecido por ello, y todo lo que me preocupa es que voy a poder reconectar con mi familia, especialmente con mi abuela”, dijo.

La pregunta es qué pasaría si no se le permite reingresar a EEUU.

“Creo que nadie tiene un plan para eso y la primera cosa será pelear”, dijo Domínguez. “Si bien es cierto que me emociona ir a México, mi vida está aquí en EEUU”.

González añadió que el grupo tiene un sistema de apoyo y que fueron aconsejados por líderes del movimiento pro inmigrante y abogados, y añadió que está preparada para enfrentar a cualquier agencia federal “en caso de que algo ocurra”.