‘La última oportunidad’ para jóvenes indocumentados de reconectarse con sus raíces

CHICAGO — Ha pasado más de una década desde que los jóvenes indocumentados del Proyecto Mis Raíces abrazaron por última vez a sus abuelos.

Desde que estos residentes del área metropolitana de Chicago cruzaron la frontera sur como indocumentados, no han regresado. Sin embargo, dicen que México sigue siendo la tierra de sus familias, la que les trae nostalgia a pesar que la recuerdan vagamente.

A principios del verano, el grupo —protegido contra la deportación bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) decretada por el presidente Barack Obama— liderado por la organizadora comunitaria María González, decidió cambiar eso.

Esperan con ansia a que llegue el 14 de diciembre para partir, un día que creen nunca olvidarán.

“No sabía qué sentir, mis emociones se dispararon por todas partes”, contó Edy Ángel Domínguez, de 31 años, graduado de Northeastern Illinois University, al relatar el momento en que supo que fue aceptado para salir del país y viajar a México con un “advance parole”, una provisión que según las leyes federales, le permite a ciertas personas amparadas bajo DACA salir y volver a entrar al país.

“Usted será inspeccionado cuando regrese, y siempre existirá la posibilidad de que la entrada le sea negada, incluso si el gobierno le concedió permiso para viajar”, dicen los lineamientos de USCIS.

Un riesgo que Domínguez está dispuesto a tomar.

“Fue miedo, emoción, y aunque se trataba de estar completamente feliz, el miedo a enfrentar cualquier posibilidad estaba presente”, agregó.

“Estoy aceptando la oportunidad, tengo la bendición de tenerla y todo lo que me interesa es reconectarme con mi familia y especialmente con mi abuela”, contó Domínguez.

A Adriana Velázquez, de 26 años, la felicidad de obtener un “advance parole” le quitó una preocupación. Había estado revisando el correo todos los días durante meses.

“Estaba feliz, porque temía que no llegaría a tiempo”, dijo.

A tiempo para la conferencia a la que el grupo asistirá, pero lo más importante, a tiempo “antes de que asuma el presidente electo”, explicó en su página de YouCaring crowdfunding.

Con la ayuda del Centro de Atención y Apoyo al Migrante y la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González inscribió al grupo en una conferencia educativa que se desarrollará entre el 14 y el 18 de diciembre en la Ciudad de México.

“Ésta podría ser nuestra última oportunidad”, dijo Velázquez refiriéndose a la posibilidad de que Trump se deshaga de la orden ejecutiva de Obama, tal como lo prometió durante su campaña. “No podemos dejar que el miedo tome el control”, añadió.

González programó el regreso del grupo a Estados Unidos mucho antes de que Trump asuma el cargo el 20 de enero próximo, y dijo que están preparados para luchar por cualquier persona a la que no se le permita el reingreso al país.

Mony Ruiz, la abogada de inmigración que asesora al grupo, les dijo que su regreso “no es seguro” después que Trump juramente.

Durante su campaña el magnate prometió eliminar DACA una de las órdenes ejecutivas “inconstitucionales” de Obama.

Desde que fue electo, Trump no ha proporcionado detalles de sus planes sobre ese decreto y su equipo de transición no respondió a los correos electrónicos solicitando comentarios sobre el asunto, informó The New York Times.