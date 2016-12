¿Por cuánto tiempo seguirá la temperatura bajo cero en Chicago?

CHICAGO — Ante las bajas temperaturas, casi 300 escuelas en la zona metropolitana de Chicago cancelaron clases, decenas de vuelos fueron cancelados, y los trenes corrieron con retrasos.

Una temperatura de -13ºF se registró en el Aeropuerto Internacional O’Hare entre las 4 am y las 5 am, un grado más del récord de -14ºF establecido el 19 de diciembre de 1983. A las 7 am, la temperatura había subido a -7ºF y se espera que suba a cerca de 18ºF durante el día, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología.

Una advertencia de viento se mantiene en efecto hasta las 10 am. En Waukegan y West Chicago se registró una temperatura de -30ºF durante la noche; -25ºF en Aurora, y -19ºF en Gary.

“[Es un] viento ligero pero lo suficientemente fuerte para cuando la temperatura es tan fría, hacer que se sienta aún más frío”, dijo el meteorólogo meteorólogo Matt Friedlein.

Cerca de 270 escuelas del área de Chicago cerraron el lunes debido al clima, desde Wauconda y Lake in the Hills hasta Naperville y Schaumburg, hasta Tinley Park y Palos Heights. Las escuelas públicas de Chicago no cerraron. Puede ver la lista completa aquí.

Se reportaron retrasos en casi todas las líneas de Metra el lunes por la mañana, algunos de hasta 30 minutos. La CTA reportó retrasos en las Líneas Roja y Azul a las 7:30 de la mañana debido a problemas mecánicos.

La nevada del viernes y el frío del fin de semana siguió provocando retrasos en vuelos y cancelaciones en el O’Hare. A las 7:30 am. del lunes, más de 40 vuelos habían sido cancelados y más de 155 fueron retrasados, de acuerdo con FlightStats, que reúne datos de las aerolíneas y aeropuertos.

Cerca de las 8 de la mañana, un accidente en el que se vieron involucrados 8 vehículos, en la 75 St y Kedzie Ave., ocasionó tráfico, según funcionarios del Departamento de Bomberos de Chicago. Nadie resultó gravemente herido, ni nadie fue llevado a un hospital.

El área de Chicago volvería a la normalidad a media semana. El miércoles se prevé que la temperatura suba a 34ºF con probabilidad de nieve. En Navidad, la previsión es de una máxima de 35ºF con lluvia y nieve.