Una Navidad agridulce en espera de sus hijos

CHICAGO— La madre de dos jóvenes amparados bajo DACA, dice estar feliz de que sus hijos pudieron conseguir un permiso y por fin hayan podido visitar México para ver a sus abuelos, pero a la vez, teme que las autoridades federales no les permitan reIngresar a EEUU.

Hace aproximadamente 14 años Verónica Ortega y su esposo, empacaron sus maletas y con esperanza pero con un doloroso adiós a sus familias, tomaron a sus dos hijos, Omar y Janeth Vazquez para emprender su travesía hacia el norte desde Hidalgo, México, recuerda Ortega.

Y desde entonces “no hemos podido regresar a ver a mis papás ni a los de mi esposo; pero estoy feliz porque mis hijos por fin tienen la oportunidad de abrazarlos otra vez”, contó Ortega vía telefónica, mientras tomaba un descanso de su trabajo en una fábrica en un suburbio de Chicago.

“Por los menos ellos podrán verlos”, agregó.

Los dos, Omar y Janeth Vázquez, están amparados bajo DACA, la Acción Diferida del presidente Barack Obama, y obtuvieron un permiso para viajar a México por medio de ‘Advance Parole’, un permiso que la agencia de inmigración USCIS otorga a ciertos receptores de DACA para que viajen fuera del país y regresen legalmente.

Y por primera vez en 14 años, los hermanos, de ahora mayoria de edad, viajaron a México a mediados de diciembre. Esperan regresar “antes de que el presidente electo Donald Trump asuma su cargo”, agregó Janeth.

“Estoy muy feliz pero triste a la misma vez”, dijo Ortega sollozando, también contó que esta será la primera Navidad lejos de sus hijos.

“Me siento emocionada y feliz porque mis hijos por fin conocerán a sus abuelos porque eran tan pequeños cuando me los traje que no se acuerdan de nada, pero también estoy muy preocupa. No sé qué va a pasar cuando regresen”, dijo Ortega.

Para ellos, como para otros jóvenes bajo el permiso de ‘advance parole’, el reingreso a Estados Unidos queda a discreción del oficial de inmigración que los atiende en el puerto de entrada, de acuerdo a las pólizas de USCIS.

“Estoy confiada de que todo estará bien cuando regresen, porque Omar y Janeth son excelentes estudiantes”, dijo la madre.

“Janeth ya se graduó de la escuela y Omar se graduará en cuanto llegue”, agregó Ortega, “también son buenos ciudadanos, están involucrados en diferentes organizaciones para ayudar a la comunidad”.

La madre de familia admitió que en un principio dudo dejarlos viajar pero después de hablar con un abogado y otros jóvenes quienes han viajado bajo el permiso, decidió que sus hijos deberían aprovechar esa oportunidad.

Los abuelos lloraron al verlo en México.

“Mi madre lloró cuando vio Omar. Todos empezaron a llorar, fue un momento muy sentimental para ellos”, dijo Ortega.

“Estoy muy agradecida de que mis hijos puedan ver a sus abuelos y aunque será la primera Navidad sin ellos, el que ellos puedan pasar ese tiempo juntos, me consuela”, añadió.

Ortega dijo que su sueño es que algún día puedan pasar las fiestas decembrinas todos juntos, padres, hijos y abuelos.

“Se que los políticos no pueden sentir ni ver por lo que nosotros estamos pasando. Espero que algún piensen en nuestras familias, que somos gente trabajadora, honesta; y ojala hagan una reforma migratoria. Tengo la esperanza que con el tiempo lo harán”.

Los jóvenes amparados bajo DACA

Los jóvenes que se acogieron al DACA están autorizados a trabajar y también pueden salir del país por motivos educativos, humanitarios o laborales y volver a ingresar. Abogados de inmigración dicen que el sello en sus pasaportes reflejando su ingreso legal al país podría ser importante en caso de que el presidente electo Donald Trump cumpla su amenaza de anular los alivios migratorios de Obama.

Durante la campaña electoral Trump propuso la creación de un amplio muro a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos, habló de deportar masivamente a los inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización y también dijo que anularía las órdenes ejecutivas de Obama que beneficiaron a los dreamers en el 2012.

Tener registrada una entrada legal a Estados Unidos ayudaría a ajustar el estatus migratorio de alguien que en el futuro encuentre alguna vía para la residencia legal, como el matrimonio con un ciudadano estadounidense.

“Algunos de los 700,000 jóvenes afectados por esto probablemente cuenten con alguna ruta hacia la residencia permanente, y si la tienen y viajan, y son readmitidos al país, su entrada queda legalmente registrada y eso podría ayudarles a obtener un estatus legal”, dijo William Stock, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

