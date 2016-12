Se reparan llantas en Pilsen por un precio, y por ver las obras del museo no se cobra

CHICAGO — Ángel Salgado cruzó el desierto y llegó a Estados Unidos sin zapatos. Ahora tiene con un taller de reparación de llantas “Angel’s Tire Shop”, en el barrio de Pilsen, una empresa familiar en la que se puede contemplar una colección de arte.

Angel Salgado crossed the desert and arrived with no shoes. Now his Pilsen tire shop supports two families and a collection of oddball art.

Esta es la historia de una familia mexicana tradicional en Estados Unidos.

(CHRIS WALKER/CHICAGO TRIBUNE)