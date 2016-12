Sitios para reciclar árboles de Navidad en Chicago

CHICAGO– La municipalidad recomienda a sus residentes que reciclen sus árboles, para ello deberá llevarlos sin adornos ni luces, a una de las 24 ubicaciones en Chicago, donde los recibirán para reciclarlos a partir del martes y hasta el 21 de enero.

Si los árboles se dejan con la basura, serán llevados al vertedero, de acuerdo con el Departamento de Calles y Saneamiento de la ciudad.

Sólo en estas seis localidades los residentes pueden cambiar sus árboles por abono para sus jardines:

900 E. 103rd St, al sur de la ciudad;

Cannon Drive y Fullerton Ave, en el Lincoln Park;

4921 N. Marine Drive, en Margate Park;

3721 W. 111th St., en Mount Greenwood Park;

5801 N. Pulaski Road, en North Park Village;

6601 N. Western Ave, en Warren Park.,

En el vecindario de Lakeview, se recogerán los árboles para reciclar, de manera gratuita a cualquier residente que llene un formulario en el sitio web de su concejal, Tom Tunney y que luego deje el árbol en su callejón el 6 de enero.

La organización sin fines de lucro Do The Right Thing! recoge árboles para reciclar a un costo de $15 para la recolección en la acera, de acuerdo con su sitio web.

El año pasado, más de 19,000 árboles fueron reciclados, según la Ciudad.

Los otros lugares de reciclaje de la ciudad son:

Bessemer Park, 8930 S. Muskegon Ave.

Clark Park, 3400 N. Rockwell St.

Garfield Park, 100 N. Central Park Ave.

Grant Park, 900 S. Columbus Drive

Humboldt Park, 1369 N. Sacramento Ave.

Jackson Park, 6300 S. Cornell Drive

Kennedy Park, 2427 W. 113th St.

Kelvyn Park, 4438 W. Wrightwood Ave.

Lake Meadows Park, 3117 S. Rhodes Ave.

Marquette Park, 6700 S. Kedzie Ave.

McKinley Park, 2210 W. Pershing Road

West Chatham Park, 8223 S. Princeton Ave.

Norwood Park, 5801 N. Natoma Ave.

Portage Park, 4100 N. Long Ave.

Riis Park, 6201 W. Wrightwood Ave.

Rowan Park, 11546 S. Avenue L

Sheridan Park, 910 S. Aberdeen St.

Wentworth Park, 5701 S. Narragansett Ave.

No se aceptará árboles artificiales.