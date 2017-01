Trump insta a Chicago a pedir asistencia federal ante su pico de homicidios

Washington – El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, instó hoy al alcalde de Chicago, el demócrata Rahm Emanuel, a pedir asistencia federal para poner freno a la ola de asesinatos que sacude la ciudad, que cerró 2016 con la cifra más alta de las dos últimas décadas.

Este domingo, el Departamento de Policía de Chicago cifró en 762 los homicidios ocurridos en 2016 en la ciudad, la tercera más poblada del país después de Nueva York y Los Ángeles con cerca de 2,7 millones de personas.

“La tasas de homicidios en Chicago es de récord: 4.331 víctimas de tiroteos y 762 asesinatos en 2016. Si el alcalde no puede hacerlo, ¡debe pedir ayuda federal!”, afirmó Trump en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Chicago murder rate is record setting – 4,331 shooting victims with 762 murders in 2016. If Mayor can’t do it he must ask for Federal help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017