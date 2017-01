Concejal desafía a Rauner para gobernador de Illinois

CHICAGO–Aunque pocos lo conocen afuera de su distrito municipal al noroeste de Chicago, y no tiene el poder financiero de otros candidatos, el concejal Ameya Pawar se postuló el martes para la nominación demócrata para gobernador de Illinois, en 2018.

Pawar, de 36 años, quien está en su segundo término como representante municipal del distrito 47, que incluye partes de los barrios de Lincoln Square, North Center, y Lake View, dijo que su plataforma progresista incluirá abogar por impuestos escalonados de acuerdo con los ingresos o mayores impuestos de ingresos para los millonarios, con fin de aumentar los fondos estatales y aumentar la financiación de la educación sin eliminar otros programas sociales.

Su plan es convertirse en la voz de los progresistas, luego de una elección presidencial que mostraba una profunda división entre los demócratas más liberales y los más moderados, según dijo en una entrevista con el Chicago Tribune.

Al mismo tiempo, Pawar reconoció que carece del autofinanciamiento que algunos demócratas creen necesario para desafiar al gobernador republicano Bruce Rauner, un billonario quien ya ha contribuido $50 millones de su propio dinero a su fondo de campaña para la reelección.

Dos empresarios afluentes, J.B. Pritzker y Chris Kennedy, han expresado su interés en apoyar a los demócratas en la carrera gubernamental.

“Creo que JB y Chris son buenas personas, no tengo nada en contra de mis compañeros demócratas, pero creo que tiene que haber una voz progresiva y una plataforma progresiva en Illinois”, dijo.

“Voy a salir a recaudar dinero, pero no en los círculos donde se pueden obtener enormes cheques”, continuó. “Firmarte,un cheque de $50 millones cuando no tienes un récord —de hecho tienes un récord destructivo — no es nada de lo que puedas sentirte orgulloso”.

Pawar dijo que tiene $50,000 en su fondo de campaña, dinero que proviene principalmente de donaciones pequeñas.

No puedo competir en lo financiero, lo sé, pero como el 99.9% de la gente en este estado, no soy rico, no puedo autofinanciarme y no me conocen en los círculos de élite ¿Eso significa que no debo correr? “