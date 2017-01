Buscan a un niño desaparecido al suroeste de Chicago

CHICAGO– Se busca a un niño de 14 años que desapareció hace dos semanas en el vecindario de La Villita, al suroeste de Chicago, según indica una alerta comunitaria de la Policía, el jueves.

Giovanni Rodríguez fue visto por última vez el 16 de diciembre en la cuadra 2800 S. Drake Ave. Llevaba puesta una sudadera negra con capucha, pantalones negros y zapatos blancos, de acuerdo con la Policía.

Rodríguez es descrito como hispano con cabello negro y ojos cafés. Mide 5’5” y pesa alrededor de 145 libras, dijo la Policía.

Cualquier persona que tenga información sobre él, se le pide que llame al 911, o contacte a la Policía al (312) 747-8380.

///

Giovanni Rodriguez was last seen Dec. 16, 2016, in the 2800 block of South Drake Avenue. He was wearing a black hooded sweatshirt, black pants and white shoes, police said.

He is described as Hispanic with a medium complexion, black hair and brown eyes. He is 5 feet 5 inches tall, and weighs about 145 pounds, police said.

Anyone with information on his whereabouts should call 911, or contact police at 312-747-8380.