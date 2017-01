Una madre y sus 2 hijos fueron encontrados muertos en suburbio de Chicago

La residencia donde fueron encontrado los cuerpos, en la cuadra 2300 de Daybreak Drive, en Lake in the Hills. (Stacey Wescott / Chicago Tribune)

CHICAGO — Una madre y sus dos hijos fueron encontrados muertos en una vivienda del suburbio Lake in the Hills el martes, en lo que las autoridades dijeron que parecía ser un homicidio-suicidio, reportó el diario Chicago Tribune.

El forense del condado de McHenry identificó a los fallecidos el miércoles, como Carla López-Mejía, de 27 años; su hijo Ezequiel García, de 11; y su hija Ariana García, de 8. La forense Anne Majewski dijo en un comunicado que las conclusiones del homicidio-suicidio fueron preliminares, en espera de nuevas pruebas, y no reveló la forma de las muertes.

La Policía local informó el martes que fueron llamados a una residencia en Daybreak Drive, en Lake in the Hills, a las 3 pm, donde encontraron los cuerpos de tres personas.

Janaya Simmons, una vecina que vive en una vivienda adyacente, dijo que su hija normalmente iba en el autobús escolar con Ariana, pero que el martes la niña no se presentó.

Simmons describió a los niños García como “llenos de energía” y dijo que les gustaba jugar afuera sin importar el clima. Recordó que después de una reciente nevada, su hija construyó un iglú con Ariana y Ezequiel.

Simmons dijo que vio a la Policía afuera de la casa el martes y más tarde al padre de los niños, así como a la madre y hermano de López-Mejía, parecían angustiados, agregó.

“Lo que haya sucedido es una tragedia … me siento mal por los niños porque realmente no merecen eso”, dijo. “Es un día triste aquí en Lake in the Hills”.