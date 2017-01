La Juventud es la Solución

CHICAGO— En una bodega al fondo de una pequeña iglesia en Humboldt Park, diez estudiantes de secundaria planearon durante días cómo hacer que el presidente electo escuchara sus voces.

Los miembros de Fuerza Juventud no pretenden hablar por ellos, sino por los amigos y familiares que temen perder si Donald Trump cumple con sus promesas migratorias.

Algunos de los jóvenes son indocumentados en proceso de deportación. Otros son beneficiarios de DACA. Otros son ciudadanos estadounidenses hijos de padres inmigrantes y otros tantos hijos de ciudadanos.

Todos marcharán en Chicago, el 20 de enero, y esperan ir acompañados por miles de jóvenes, a quienes reclutaron en sus escuelas y a través de las redes sociales.

Luchan por lo que dicen es un derecho humano, tan importante para ciudadanos como para indocumentados: poner fin a las separaciones de familias.

Saúl Arellano tenía tres años cuando su madre Elvira fue arrestada por autoridades federales en Chicago, cuando tenía ocho, su madre fue arrestada frente a él por segunda ocasión por agentes de Inmigración con rifles en la mano, contó.

Casi diez años después, ella sigue peleando su caso en la corte federal. El hermano menor de Saúl también está bajo orden de deportación, el pequeño tiene 3 años.

“Cómo es posible que un niño de 3 años pueda tener un caso en la corte?” se pregunta Saúl. “Solo queremos una vida mejor, y ayudar a las familias que estén en la misma situación”, mencionó al hablar de Fuerza Juventud.

Saúl, quien es ciudadano estadounidense, dice que ha visto de primera mano los peligros de exponerse como indocumentado para encabezar luchas por una reforma migratoria. Cuenta que su madre fue perseguida por las autoridades federales durante años luego de ser una de las primeras personas en entrar a una iglesia santuario para evitar la deportación.

Más recientemente ha habido casos como el de la activista Ireri Unzueta, de Chicago, cuya solicitud para renovar su estatus DACA fue negada luego que fue arrestada por participar en actos de desobediencia civil.

Pero esos riesgos no disuaden a miembros de la Fuerza como Kevin Velásquez, un dreamer que funge como coordinador de medios para la marcha del 20 de enero.

“(Mi estatus me hace) más dispuesto a participar porque demuestro que sí un joven de 16 años no tiene miedo a quien nos quiere echar, los demás no deben temer tampoco”, dijo Velásquez. “Qué pase lo que pase no están solos”.

Sus dos hermanos menores son ciudadanos, aún así, Velásquez todavía teme que puedan perder a su madre.

“No me importa lo que pueda pasarme a mí, solo quiero lo mejor para mí familia”, dijo Velásquez, quien creció sin padre y representa al hombre de la casa. “Si fueran a escoger entre mi madre y yo (para deportar), yo iría”.

Aunque Trump ha prometido deportar alrededor de 2 millones de “inmigrantes ilegales criminales”, no ha dado a conocer quienes serán prioridades para la deportación, ya que un análisis del Centro para Políticas Migratorias encontró que solo 820,000 indocumentados presentes en los EEUU tienen récords criminales, y 130,000 de ellos recibieron cargos menores no violentos como violaciones de tráfico o de inmigración.

A pocos días de la inauguración, el futuro de DACA sigue incierto pero no altamente amenazante para sus beneficiarios. Trump prometió revocar todas las órdenes ejecutivas del Presidente Obama, pero luego concedió, “vamos a encontrar una solución que complace a todos”, para los dreamers.

Tanto Paul Ryan (R-Wis.), presidente de la Cámara de Representantes, como Jeff Sessions, nominado de Trump para Procurador General, prometieron que los beneficiarios de DACA no serían una prioridad para la nueva administración.

Sin embargo, con la anulación de DACA en la mesa, la cancelación de financiamiento federal a las ciudades santuario, la triplicación del número de guardias fronterizos, y la terminación de las prácticas “catch and release” en las que agentes de inmigración se niegan a deportar a inmigrantes no criminales quienes detienen en la zona fronteriza, la lucha sigue siendo necesaria.

Seis secundarias ya acordaron a participar en la marcha, y algunas lo van a considerar como una excursión escolar, para que todos sus estudiantes puedan ir el 20 de enero, de acuerdo con Miriam Pérez, organizadora del grupo.

Y si la desobediencia civil es necesaria, explicó Pérez, los jóvenes ciudadanos como Saúl se pondrán al frente de los demás, para que sus compañeros no sean arrestados.

“Esto es una familia”, mencionó Arellano. “Nosotros haríamos cualquier cosa por nuestras familias”.

La marcha comenzará en Daley Plaza, 50 W. Washington St., en el centro de Chicago, a las 3 p.m., el viernes.