Alcalde responde a Trump sobre el crimen en Chicago

CHICAGO — El alcalde de Chicago Rahm Emanuel respondió a un tweet del presidente Donald Trump en el que dijo que enviará a los federales si la ciudad ‘no arregla la horrible carnicería’.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017