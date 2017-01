Activistas y funcionarios de Chicago desarrollan iniciativas contra medidas del presidente Trump

Año 1951, trabajadores agrícolas al ser deportados desde Chicago. ‘Tenemos que luchar, no queremos ver la película de repatriaciones masivas’, dicen activistas. AP

CHICAGO — Dos concejales de Chicago presentaron ayer una resolución donde reafirman la intención de Chicago de proteger los derechos de todos sus residentes y mantener las órdenes ejecutivas pro indocumentados del ex presidente Barack Obama.

La resolución, presentada por los concejales Daniel Solís (D-25) y Gilbert Villegas (D-36), establece que la ciudad reafirma su compromiso de mantener a todos sus residentes seguros.

“Chicago reafirma su promesa de proteger los derechos de todos sus residentes sin importar su estatus migratorio, raza, etnicidad, país de origen, su orientación sexual o género”, dice el documento que fue enviado al Comité de Relaciones Humanas.

En el mismo, se denuncian las deportaciones de los veteranos de guerra y se reafirma el apoyo a las órdenes ejecutivas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el de Acción Diferida para los padres de ciudadanos estadounidenses, conocida como DAPA y piden al estado de Illinois y al Congreso del país hacer lo mismo.

La resolución también afirma que protegerá la designación de Chicago como ciudad santuario al momento en que el presidente Donald Trump anunció la intención de su administración de retirar subsidios federales a las ciudades santuario del país.

La medida fue presentada mientras el alcalde de esta ciudad Rahm Emanuel, desafiaba a Trump.

“Seguiremos siendo una ciudad santuario”, dijo Emanuel. “Damos la bienvenida a las personas, si son de Polonia o Pakistán, de Irlanda, India o Israel, y si son de México o Moldavia, de donde vino mi abuelo. Son bienvenido en Chicago mientras persigues el Sueño Americano”, dijo Emanuel.

El funcionario declinó discutir detalles sobre qué financiamiento podría perder la ciudad.

La activista Emma Lozano, presidenta de la organización pro derechos de inmigrantes, Centro Sin Fronteras en Chicago, dijo que a pesar de lo que haga el nuevo presidente, ellos y la comunidad hispana seguirán en pie de lucha contra las deportaciones y estarán vigilantes de los posibles abusos de derechos humanos.

“No estoy sorprendida de lo que firmó Trump, ya lo esperábamos, eso es en lo que basó su campaña electoral”, precisó la activista.

“Ahora tenemos que estar preparados para defender a los inmigrantes”, aseveró.

La misma resolución será enviada a cada uno de los miembros del Congreso federal y también una copia a la Casa Blanca, se informó.

Por otro lado, el concejal Raymond López (D-15), reaccionó al tweet de Trump de enviar a las tropas federales a Chicago si la ciudad no trabaja rápido para disminuir la criminalidad.

“¡Si Chicago no arregla esta horrible carnicería, 228 tiroteos en 2017 con 42 muertos (24 % más que en 2016), voy a enviar a los federales!”, escribió Trump en Twitter.

“No necesitamos tanques en la avenida Michigan ni tampoco por la avenida Archer en mi comunidad”, replicó López.

Por su parte, el activista Carlos Arango aseguró que la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes declara que defenderá a la comunidad inmigrante ante la embestida brutal de Trump.

Ante tal situación, dijo Arango, incluso pedirán fondos al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto para defender de sus connacionales.

Y agregó que“ cerrar filas con Peña Nieto no nos garantiza que vaya a defender el interés del pueblo mexicano y de los migrantes. En su discurso habla de deportaciones “ordenadas” pero no asegura que abogaba porque no ocurran”.

Arango mencionó que en términos políticos “es necesario incrementar la organización de la comunidad desde abajo. Unir fuerzas para caminar en la defensa de los inmigrantes y demandar que el gobierno mexicano tenga un equipo de abogados gratuitos para defender a las personas que estén bajo proceso de deportación. Reclamar que el municipio aumente su bolsa de apoyo a los inmigrantes de $1 millón, que no es nada”.

“Tenemos que luchar contra la apatía y la indiferencia, esto es serio y no queremos ver la película de los 30’s de repatriaciones masivas o la de espaldas mojadas”.

—Con información de EFE