‘Raiteros’ y casas de cambio en el centro de una demanda

Por Alexia Elejalde Ruiz

CHICAGO — Durante la calma que existe poco antes del amanecer, mientras la mayoría en Chicago duerme, las camionetas en el barrio de La Villita van y vienen.

Se desplazan despacio sobre la húmeda 26th St., al acecho, para levantar a uno que está sólo en la oscura entrada de una tienda, a una pareja con loncheras en la esquina, una mujer que busca protegerse del frío mientras espera afuera de su casa en una calle residencial aledaña.

Las camionetas transportan obreros del primordialmente barrio mexicano a sus trabajos en las fábricas suburbanas, y luego los regresan. Ellos desempeñan una función clave en la economía regional que depende mayormente en trabajadores temporales mal pagados para armar juguetes, empacar licores, imprimir publicidad y desempeñar toda una serie de tareas en las líneas de ensamblaje.

Pero una demanda entablada recientemente en una corte federal de Chicago alega que algunos de los choferes de las camionetas son el centro de una vieja conspiración para cobrar pasajes ilegalmente a los obreros. La práctica, indica la demanda, reduce los salarios de los obreros que ya cobran el salario mínimo para beneficio de las agencias de empleo que los contratan y las casas de cambio donde cobran sus cheques.

Christopher Williams, un abogado de Chicago cuyo bufete, Workers’ Law Office, entabló las demandas, dijo que los obreros que pagan pasaje no son los únicos afectados.

“La conspiración sólo sirve para destruir la base mínima para los obreros”, indicó Williams. “Considero que mengua los salarios”.

Williams, quien ha entablado varias demandas contra las agencias de empleo temporal en Chicago alegando una variedad de prácticas explotadoras y discriminatorias, presentó mociones el jueves para modificar dos demandas que entabló en noviembre y añadir más demandantes y más acusados que según él están involucrados en la supuesta estafa de transporte. Con su enmienda los demandados incluyen a seis agencias de empleo, tres casas de cambio y tres choferes de camionetas, conocidos como “raiteros”.

Las demandas, que buscan el estatus de colectivas, describen un sistema que funciona así: Los choferes, que reclutan y transportan a los obreros a las fábricas y que con frecuencia son su único punto de contacto, cobran a cada trabajador una tarifa diaria de $8 por viaje. Para que se les pague, el chofer recoge los cheques de pago de los obreros de las agencias de empleo y los lleva a las casas de cambio, quienes deducen la tarifa del chofer y la ponen en una cuenta separada para el chofer. Los obreros, independientemente de si tienen o no cuenta de banco u otra forma para depositar el cheque, deben entonces cobrar sus cheques de la casa de cambio, que también les cobra una tarifa de $3 o $4 por cambiarlo.

No todas las agencias de empleo o casas de cambio participan en tales estafas. Muchas de las agencias de empleo pagan a los choferes, o tienen sus propias camionetas, indicó Williams.

El dueño de Triune Logistics, una agencia de empleo incluida en una de las demandas de Williams, consideró que las alegaciones “son simplemente falsas”.

“Es extenuante que te unan con agencias que no siguen las leyes o se aprovechan de sus empleados”, indicó Alfred Garza en un e-mail. “Nosotros utilizamos choferes para transportar a la gente al trabajo porque de otra manera no tendrían cómo llegar a algunos de nuestros trabajos. Nunca le cobramos al empleado. Le pagamos a los choferes de nuestro bolsillo”. Agregó que Triune no tiene contacto con casas de cambio y que no le dice a la gente dónde cobrar sus cheques.

Isaura Martínez, una de las siete demandantes, dijo que con trabajos llegaba a fin de mes con su salario de $8.25 la hora, el salario mínimo estatal. Una copia de su cheque y un recibo de la casa de cambio muestran que el cheque semanal de $247.86 bajaba a $212.39 luego de los $32 en tarifas no relacionadas más los $3.47 por cambiar el cheque.

“¿Cómo sobrevives con eso?”, se preguntó Martínez, de 50 años y quien demandó en base a su experiencia con los choferes hace cuatro años, cuando viajaba a una fábrica en Bolingbrook, donde empacaba botellas de Smirnoff.

Pero Martínez, una indocumentada que vive en Cicero, no cuestionó la legalidad de los acuerdos hasta que se unió a Chicago Workers’ Collaborative, que defiende a los obreros temporales, y aprendió más sobre sus derechos.

La ley estatal de Servicios Laborales Diarios y Temporales prohíbe a las agencias de empleo, clientes de la compañía o a “un contratista o agente de ambos” cobrar una tarifa por transportar obreros a las fábricas, una ley que en primera instancia habría dado paso al sistema de choferes porque las agencias de empleo necesitaban obreros para los suburbios, pero no querían pagar por ello, indicó Williams. La ley no requiere que las agencias proporcionen el transporte.

El caso dependería en demostrar que los choferes son agentes de las firmas de empleo, indicó Williams, quien agregó que piensa que “al otorgarles el poder de colectar los cheques” creas una relación. Las demandas también alegan que el sistema viola las leyes del salario mínimo estatal porque la deducción del transporte pone los salarios de los obreros por debajo del mínimo legal por hora, y la ley estatal de Casas de Cambio porque la reducción del transporte excede la tarifa máxima permitida bajo la ley para cambiar un cheque.

Williams también entabló una demanda civil alegando asociación delictuosa, una acusación seria que concede a los demandantes el triple en daños si ganan. Williams argumenta que las agencias de empleo conspiraron para ahorrar en costos de transporte mientras las casas de cambio cobraban tarifas regulares por cambiar los cheques.

La enmienda a las demandas ocurre la misma semana que se introdujeron propuestas de ley en la Cámara de Representantes de Illinois para mejorar las condiciones de trabajadores temporales, un segmento en crecimiento en la fuerza laboral que no está protegido bajo muchas de las mismas protecciones laborales ofrecidas a los empleados. La Ley de Creación Responsable de Trabajo, una enmienda propuesta a la ley estatal de Servicios Laborales Temporales y Diarios, que requeriría a las agencias de empleo mantener los datos de la etnicidad de cada obrero o solicitante, proveer transporte de regreso al punto de contratación al final de la jornada, y pagar a los obreros temporales no menos de la tarifa de pago promedio de un empleado permanente haciendo el mismo trabajo, entre otras cosas.

El año pasado, Illinois promedió 174,411 empleados temporales a la semana, un aumento del 25% desde 2011 y 17% más alto de antes del punto más alto antes de la recesión en 2006, según Emsi, un proveedor de datos del mercado laboral. Más de un tercio realiza trabajo industrial ligero en fábricas suburbanas de Chicago.

Williams ha presentado varias demandas alegando que las agencias favorecen a los latinos por encima de los trabajadores afroamericanos a pedido de sus clientes. Las demandas aún están pendientes. Williams dijo que cree que los trabajadores inmigrantes son preferidos en parte porque son más explotables y de esta manera las agencias de trabajo temporal “actúan como los violadores de las reglas laborales” en lugar de sus empresas clientes que pueden mantenerse limpios de violaciones.

La tarifa del transporte es un ejemplo de cómo se aprovechan de los trabajadores, quienes es poco probable que se quejen, dijo el abogado.

Una de las demandas menciona como acusados a ​​Rigoberto y Eugenio Aguilar, hermanos que trabajan como raiteros, así como a las agencias de personal temporal Ron’s Temporary Help Services, con sede en Northbrook, y su propietario Ron Michelon; SureStaff, con sede en Itasca; y Flexible Staffing Services, basados ​​en Lake in the Hills.

La otra demanda nombra a los acusados ​​Saúl Hernández, quien trabaja como raitero, así como a Ron’s Staffing y a su propietario Michelon; Triune Logistics, con sede en Bolingbrook; Axcess Staffing, una compañía con sede en Nueva Jersey con cuatro sucursales en Illinois; y a Quality Staffing Group, que ya no existe.

Ambas demandas nombran a las mismas casas de cambio “26th and Central Park Currency Exchange”, “Multi-Servicios Latino” y “Order Express”, todas están localizadas sobre la 26th St., en La Villita.

El Departamento de Servicios Financieros y Profesionales de Illinois investigó a la casa de cambio “26th and Central Park Currency Exchange” en 2014 y encontró que había violado la Ley de Intercambio de Divisas al imponer a numerosos consumidores tarifas excesivas fijadas por Rigoberto Aguilar, según una orden de revocación presentada por el departamento. La agencia ordenó el reembolso a los consumidores afectados. Una persona que contestó el teléfono de “26th and Central Park Currency Exchange”, el jueves, dijo que sus supervisores no estaban disponibles para hacer comentarios.

El departamento investigó a “Multi-Servicios Latino” el año pasado y emitió una orden para “cesar y desistir” después de encontrar que no tenía la licencia apropiada para cobrar tantos cheques como lo había hecho. Una llamada al negocio fue enviada directamente a un correo de voz que estaba lleno.

El abogado general de “Order Express” Jorge Montes, dijo el jueves que la compañía fue nombrada incorrectamente en la demanda. Order Express no tiene licencia para cobrar cheques en Illinois, dijo.

“No tenemos conocimiento de que ninguna actividad ilegal se haya realizado en alguna de nuestras tiendas o casas de cambio, pero vamos a revisar la demanda cuando llegue “, dijo Montes.

Todas las agencias de personal temporal nombradas en las demandas fueron contactadas para obtener comentarios y todas excepto una – Triune Logistics – declinaron, no respondieron de inmediato, o dijeron que la persona autorizada para comentar no estaba inmediatamente disponible.

Los raiteros nombrados en las demandas, los hermanos Aguilar y Hernández, no pudieron ser localizados.

Martínez contó que emigró de Guanajuato, México, con su hijo adolescente hace seis años en busca de un empleo en el que ganara lo suficiente para vivir independientemente. Sin un salario decente, todavía se siente atrapada en una vida que no es la que quiere, comentó.

Martínez, quien hornea pasteles de queso para vender e incrementar sus ingresos, se ilumina cuando describe su sueño de un día abrir un restaurante con otras mujeres que necesitan apoyo. Mientras tanto, “sólo quiero un trato justo para todos”, dijo.