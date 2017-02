La masacre de una familia mexicana en Gage Park, el crimen ‘que no se olvida’

GUANAJUATO, MÉXICO — A un año de la masacre considerada por las autoridades como “el crimen más violento en Chicago en las últimas décadas”, la única sobreviviente de una familia asesinada en el barrio de Gage Park, al sur de Chicago, habla del dolor de perderlos, lo difícil que ha sido superarlo y de su confianza en que las autoridades harán justicia.

Desde Tarimoro, Guanajuato, Violeta Martínez recuerda que días antes del “cruel y frío” asesinato de su familia, recibió una llamada de su padre, Noé Martínez.

“Mi papá estaba tomando y me dijo que ya se quería regresar a México para morirse aquí”, contó entre lágrimas. “Le dije ‘No papá, ¿cómo que para morirte aquí? Tienes que venir pero para que nos saques a pasear’. Creo que ya presentía lo que iba a pasar”, recordó.

Días después, recibió la “inimaginable” noticia.

El 4 de febrero del año pasado, su padre Noé Martínez, de 62 años, junto con su madre Rosaura Hernández, de 58; su hermano Noé Martínez Jr., de 38; su hermana Herminia Martínez, de 32, y los dos hijos de ésta, Alexis y Leonardo Cruz Martínez, de 10 y 13 respectivamente, fueron encontrados muertos dentro su hogar.

Un año después, “el dolor es el mismo”, dijo Martínez.

“Me quitaron todo”, dijo la mujer acompañada de dos de sus cuatro hijos en el patio de su humilde casa en el poblado de San Juan Bautista Cacalote, justo al lado de La Noria, el pueblo natal de sus padres y sus hermanos, y donde fueron enterrados.

Tres meses después de especulaciones sobre los posibles asesinos y el motivo, Diego Uribe, sobrino de Armando Cruz, padre de Alexis y Leonardo, y su novia Jafeth Ramos, fueron arrestados e instruidos de cargos por el crimen, informaron las autoridades.

“Son cosas que no se olvidan”, dijo Martínez. “Nunca lo voy a superar porque fue toda mi familia. Yo los amo. Y por eso nada más lo que pido es que se haga justicia, es mi única forma de consuelo”, agregó.

Ante el primer aniversario de sus muertes, Martínez organiza una misa en la parroquia de La Noria, la misma a la que pertenecían sus padres y el sitio donde se encuentra el cementerio en el que descansan los restos de su familia.

Los cuerpos de Herminia y sus hijos Leonardo y Alexis se encuentran en un cementerio en Morelos, de donde es originario el padre de los niños.

“Que más nos queda que prenderles su veladora y hacerles su misa para recordarlos”, dijo Martínez entre sollozos. “Nada de lo que haga me los va a regresar”.

Martínez asegura que en Dios y sus hijos es en quienes encuentra la fuerza para mantenerse en pie y seguir adelante a pesar del “inmenso dolor”.

“Los domingos (cuando las familias acostumbran visitarse), me doy cuenta de que ya no los tengo. No tengo ni padres, ni hermanos, nada. Pero quiero tanto a mis hijos, que quiero estar bien para poder sacarlos adelante y protegerlos”, contó.

Reconoce que a pesar de que enterarse de que los supuestos asesinos de su familia son el sobrino de su cuñado y su novia fue un “golpe muy fuerte”, siente alivio el saber que están tras las rejas.

“Antes de eso tenía temor al entrar a su casa”, indicó, pues pensaba que también podría ser blanco de algo que desconocía. “Cuando supe que ya los tenían sentí alivio”, dijo Martínez.

Aún así, no se explica por qué el primo de los niños, “que los quería mucho”, mató a sangre fría a cada uno de sus familiares.

“Hasta el día de hoy, le doy mil vueltas y no me cabe en la cabeza cómo fueron capaces de matar a su propia sangre”, dijo Martínez. “Pero confió en que las autoridades van a hacer su trabajo”.

Desde el arresto de los supuestos asesinos, Martínez dice que no ha tenido ningún tipo de comunicación con Cruz, el padre de los niños y tío de Uribe, ni con nadie de la familia Cruz en Chicago ni en Morelos.

“Sólo pido que sean juzgados como debe ser”, dijo la mujer.

Mientras adornaba con flores las tumbas de sus padres y de su hermano, contó que no se imagina lo que diría a los supuestos asesinos si los tuviera frente a frente.

El caso avanza a paso lento

A días del primer aniversario del homicidio de la familia, Uribe y Ramos comparecieron en una corte del Condado de Cook como parte del proceso para ser enjuiciados.

Enfundado en un uniforme khaki del Departamento de Correccionales de Illinois, Uribe compareció ante la jueza Carol M. Howard a principios de enero, al igual que Ramos.

Los seis cuerpos fueron encontrados el 4 de febrero del año pasado en la residencia de la familia Martínez, ubicada en la cuadra, 5700 S. California Ave. Los homicidios se habrían cometido el 2 de febrero.

Los cuerpos de la familia fueron encontrados esparcidos por la vivienda. La matriarca, Rosaura, estaba tirada en el porche; su esposo, Noé, en el pasillo frente a la puerta de la entrada principal; a Leonardo lo hallaron en el suelo contra un muro en la sala junto a la chimenea; su hermanito Alexis estaba sobre una alfombra en el sótano, y Herminia, la madre de ambos niño, y Noé, el hermano de ésta, estaban en el segundo piso, según informó el forense de Cook.

Todas menos una de las víctima fallecieron de lo que el forense describió como múltiples heridas por “arma blanca” o “traumatismos”. Herminia Martínez, la madre de los dos niños, recibió varios disparos.

Los acusados Uribe y Ramos —quienes tenían 22 y 19 años respectivamente cuando ocurrió el incidente— enfrentan un total de 493 cargos, entre ellos asesinato en primer grado y un delito mayor de asesinato durante un robo residencial.

En mayo pasado ambos dieron confesiones grabadas en las que detallaron los asesinatos. Sin embargo, un mes después se declararon inocentes. Y con casi 500 cargos en su contra, los abogados calculan que el caso tomará largo tiempo en las cortes.

La próxima comparecencia de Uribe es el 16 de febrero. Ramos lo hará el 28 de febrero en una corte de Maywood para enfrentar cargos por robo de un caso anterior.

Los asesinatos fueron motivados por dinero, argumentan los fiscales. Uribe y su novia huyeron de la residencia con dinero en efectivo, monedas procedentes de una alcancía, una Xbox y algunas joyas. Querían obtener suficiente dinero para comprar un automóvil, pero obtuvieron solo unos $700 luego de vender la joyería en una casa de empeño.

PRIMER DE TRES PARTES