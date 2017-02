Pastor sugiere a Trump negociar con pandillas, luego reconoce que se equivocó

CHICAGO — El pastor de Ohio, quien le dijo al presidente Donald Trump que “los principales matones de las pandillas” de Chicago querían ayudar al presidente a detener la violencia en esa ciudad, ofreció disculpas por sus comentarios el jueves y dijo que habló erradamente.

Luego de un evento en la Casa Blanca el miércoles, el reverendo Darrell Scott, de Cleveland Heights, Ohio, fue criticado en las redes sociales y lo acusaron de permitir que Trump lo usara para atacar a los afroamericanos.

Scott, pastor de New Spirit Revival Center, le dijo a Trump que planeaba ir a Chicago en un par de semanas para “sentarse” con los líderes de pandillas para hablar sobre “reducir el recuento de cuerpos (muertos)” y agregó que los líderes de las pandillas se habían comprometido a reducir la violencia a cambio de programas sociales que vinieran del gobierno federal.

Trump consideró el comentario como “una gran idea, porque Chicago está totalmente fuera de control”.

“Si no vas a resolver el problema (el alcalde Rahm Emanuel) —y lo que haces (reverendo Scott) es lo correcto— entonces vamos a resolverlo por ellos, porque vamos a tener que hacer algo sobre (lo que ocurre en) Chicago”, dijo el presidente. “Porque lo que pasa en Chicago no debería suceder en este país”.

“Ellos (los pandilleros) quieren trabajar con esta administración”, le dijo Scott. “Ellos creen en esta administración, no creyeron en la administración anterior, me dijeron esto de su propia boca, ven esperanza con usted (Trump)”.

“Me encanta”, respondió Trump.

Después de la reunión, Scott dijo a periodistas que Trump tenía un plan para hacer frente a la violencia. El pastor hizo campaña por Trump y fue miembro de su equipo de transición.

“No vamos a enviar a los federales y comenzar a arrestar a los afroamericanos”, aseguró Scott, según un reporte de Reuters.

Pero, contrario a ello, Trump dijo en la reunión que en su afán por mantener a las comunidades más seguras le pediría a los agentes del orden público que intensifiquen sus esfuerzos.

Las declaraciones de Trump fueron rechazadas por Emanuel, quien dijo que el presidente debería actuar en lugar de solo hablar sobre la violencia.

“Que no se hable más, que envíe a los federales”, declaró Emanuel, quien reclama un aumento en el número de agentes federales para investigar el tráfico de armas ilegales y la violencia pandillera.

Por su parte, Eddie Johnson, superintendente de la Policía de Chicago, no aludió a las pandillas y se limitó a decir que la atención del presidente al problema de la violencia era bienvenida.

“Si el gobierno quiere ayudar, podría aportar fondos para capacitar mejor a nuestra Policía y financiar programas de apoyo a los vecindarios más conflictivos de Chicago”, agregó.

Al mismo tiempo, Johnson anunció el uso de nuevas tecnologías para responder con mayor rapidez a los tiroteos que ocurren en la ciudad, donde el índice de violencia se mantiene alto, con 51 homicidios en enero.

Johnson dijo el número de muertos en enero supera al número registrado en el mismo periodo de 2016, el año más violento de las últimas dos décadas.

“Los homicidios y tiroteos se mantienen en niveles inaceptables”, dijo, y señaló a los distritos de Englewood en el sur, y Harrison y Austin en el oeste, como los más violentos de la ciudad.

Johnson anunció que en dos de esos distritos comenzarán a funcionar centros de inteligencia, donde el uso de tecnología permitirá ubicar los tiroteos y comunicar la información por teléfonos inteligentes a las unidades de respuesta.

Al responder a las críticas en las redes sociales, Scott dijo que no se refería a “pandilleros matones” sino a jóvenes de las calles que ahora son activistas, y entre las personas con quien dijo haber hablado mencionó al reverendo Corey Brooks, de New Beginnings Church; Kublai Toure, activista y ex bombero de Chicago; y Torrence Cooks.

Ni Toure ni Brooks han sido pandilleros.

—Con información de agencias