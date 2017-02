La familia mexicana masacrada en Gage Park, una pesadilla interminable

CHICAGO— El 4 de febrero del año pasado Armando Cruz recibió la noticia de que sus hijos Alexis, de 10 años, y Leonardo Cruz, de 13, habían sido asesinados en su residencia del barrio de Gage Park, en Chicago, y dice que desde entonces nada lo consuela.

Cruz estaba en México cuando supo que con los niños también asesinaron a su esposa, a su cuñado y a sus suegros.

“Tengo las fotos de mis hijos en mi celular y todos los días, cuando me despierto, los beso. Cuando me acuesto los beso y cuando me salgo a la calle les digo ‘vámonos mis niños’”, contó Cruz en entrevista telefónica desde su natal Cuernavaca, Morelos. “Ha sido muy duro. Pasarán muchos años y siempre me van a hacer falta”.

Y cuando apenas comenzaba a resignarse tras la “inimaginable” masacre, justo un día después de su cumpleaños, el 19 de mayo, las autoridades informaron que los supuestos responsables de apuñalar y matar a cada uno de sus familiares habían sido su sobrino Diego Uribe, de 22 años, y Jafeth Ramos, de 20, novia de éste.

“Me dolió en el corazón saber que eran ellos”, dijo. “Tardé meses para poder entender que sí eran ellos. Yo no lo quería creer. Para mi eso no fue un alivio, fue sufrir el saber que alguien a quien veía como a un hijo matara a sangre fría a mis dos hijos”, contó.

El sufrimiento, dice Cruz, sigue a flor de piel un año más tarde, y dice que aún le cuesta trabajo levantarse cada mañana para ir a trabajar.

“No hay un día que no piense en mis hijos”, dijo Cruz.

La masacre de febrero, que Eddie Johnson, jefe de la Policía, describió como la más “espantosa” que ha visto durante su carrera, comenzó con un robo frustrado, según confesó Uribe a las autoridades.

El 4 de febrero la Policía encontró a tres generaciones de la familia Martínez asesinadas en el interior de su vivienda en la cuadra 5700 S. California Ave. Las víctimas fueron golpeadas, apuñaladas o baleadas, según los resultados de las autopsias.

El forense del Condado de Cook identificó a las víctimas como Noé Martínez Sr., de 62 años; Rosaura Martínez, de 58; Noé Martínez Jr., de 38; María Herminia Martínez, de 32, esposa de Cruz, así como Alexis Cruz, de 10, y Leonardo Cruz, de 13, los hijos de ambos.

Uribe entró a la casa con un arma para pedir dinero a la familia y, eventualmente, baleó a María Herminia varias veces antes de asesinar a cada uno, indicó la Policía. Ramos dijo que ella y Uribe estuvieron con las víctimas en el primer piso de la vivienda y comieron con ellos antes de matarlos, según los fiscales.

En un momento durante los asesinatos, uno de los dos niños le rogó al acusado por su vida.

“Por favor no, no. Quiero vivir”, relataron los fiscales.

Hasta el día de hoy, Cruz dice que sigue sin entender la razón por la cual su sobrino, a quien sus hijos “veían como un hermano mayor, lo amaban y respetaban”, fuera capaz de asesinarlos.

Según Cruz, desde el día que Uribe y Ramos fueron arrestados no ha tenido ningún tipo de comunicación con su hermana, la madre de Uribe, y que ni el padre o el hermano de éste lo han contactado.

“Cuando fui (a Chicago) llegué a la casa de mi hermana. Cuando fui por mi familia, él (Uribe) me abrazaba y me besaba la frente, me decía que todo iba a estar bien”, recuerda Cruz. “Cuando fuimos a la misa de cuerpo presente, ahí estaba él, llorando. Cuando me regresé, me abrazó. ¡Qué cinismo! ¡Con qué frialdad!”, dijo.

Cruz había regresado a México antes de la tragedia a petición de su abogado para arreglar su estatus migratorio por medio de su esposa, dijo el padre, quien recibió una visa humanitaria para viajar a Chicago a reclamar los cuerpos de su esposa e hijos y después llevarlos a Cuernavaca, Morelos, donde fueron sepultados.

Los cuerpos de sus suegros y cuñado se encuentran sepultados en Guanajuato, lugar donde vive Violeta Martínez, la única hija sobreviviente de la familia Martínez Hernández.

“Me duele saber que no haya pena de muerte en Illinois, porque no se merecen siquiera estar detrás de las rejas,” dijo Cruz, quien agregó que sus hijos “amaban y respetaban” a Uribe “como un hermano mayor” y de quien dijo “no tuvo consideración de esos pobres viejitos que le abrieron las puerta de su hogar y le dieron de comer”.

Explicó que desde el día que se supo que su sobrino es el supuesto asesino, no ha tenido tampoco comunicación con Violeta Martínez.

“Creo que hubo un poco de dolor cuando se supo que mi sobrino había sido arrestado”, relató Cruz. “Traté de alejarme (de Violeta Martínez) por un rato, porque para mi fue doloroso, pero para ella fue diferente, (tal vez) un poco de coraje y enojo, y lo entiendo,” dijo Cruz, quien también dijo que espera pronto platicar con ella.

Cruz espera poder recibir tanto para él como para Violeta, una visa para “siquiera” estar presente el día del juicio contra Uribe y Ramos.

“Yo quisiera decirle, desde el fondo de mi corazón, que si quiere que lo perdone, que él mismo se haga lo que le hizo a mis hijos”, agregó Ramos.

Marcelino Miranda, cónsul de Protección del Consulado General de México en Chicago, ha asesorado a la familia de las víctimas desde el inicio e indicó que seguirán colaborando con los familiares para brindarles el apoyo necesario durante el juicio contra los acusados.

Indicó que colaborarán con Martínez y Cruz “siempre y cuando la familia quiera hacer la solicitud a Inmigración para viajar a EEUU”.

“Este caso ha sido sumamente triste. Creo que se ha quedado en la memoria en Chicago”, dijo Miranda. “Ha sido devastador para la familia y nuestra principal preocupación es darle atención a la familia de las víctimas brindándoles apoyo y asesoría”.