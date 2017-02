‘Yo sola maté a mi madre’ en Bali, confiesa en video una mujer de Chicago

CHICAGO— En abril de 2015 Heather Mack fue condenada por su complicidad en el asesinato de su madre, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta mientras vacacionaban en la isla de Bali. Sin embargo, en un video publicado en Youtube, la mujer de Chicago confiesa que ella cometió el acto sola y por venganza.

Además, dice que su novio en ese momento, Tommy Schaefer solo participó en el encubrimiento del crimen y que ella fue quien atacó a su madre. Schaefer fue declarado culpable del homicidio luego que testificó que él golpeó a muerte a Sheila von Wiese-Mack, madre de Heather.

En una serie de tres videos posteados el jueves con título ‘confesión’, Mack, de 21 años, comienza diciendo que “la verdad te libera,” y que ya no quiere “vivir una mentira”. Luego confiesa que mató a su madre porque ella asesinó a su padre, el compositor y productor de música James L. Mack, quien murió de un embolismo pulmonar que sufrió durante una vacación familiar en Grecia en 2006, de acuerdo con su obituario.

“Dos semanas antes de venir a Bali, me enteré que ella asesinó a mi padre, y decidí en mi corazón, en mi mente, en mi sangre, en el oxígeno que circulaba en mi cuerpo que la quería matar”, dice Mack en los videos. “Me quedé con esta idea salvaje de que la quería asesinar en un cuarto de un hotel, porque ella mató a mi padre en un hotel. Íbamos para Bali, y entonces lo comencé a planear.

Debbi Curan, hermana menor de von Wiese-Mack, dice que las acusaciones de Heather son “completamente falsas”.

“Las historias de Heather sobre su relación con su madre y los eventos en Bali han cambiado tantas veces que ya es imposible descifrar las verdades de las mentiras”, dijo Curan.

Mack creció en Oak Park, al oeste de Chicago, pero vivía en esa ciudad antes de la muerte de su madre. En los videos Mack dice que su ex novio Schaefer, también de Oak Park, es inocente, y le pide perdón.

“Yo lo atrapé en esto”, dice en los videos. “Y me arrepiento. No me arrepiento de matar a mi madre, por malo que eso pueda sonar, es mi realidad. Pero sí me arrepiento de involucrar a Tommy, de ser egoísta, y de atrapar a una persona en esta batalla que fue mía”.

Mack dice que forzó a Schaefer a ayudarla a limpiar el cuarto y esconder el cuerpo tras amenazar con que lo acusaría de ser el asesino, y que luego lo convenció a aceptar la culpa por el asesinato.

De acuerdo con el Chicago Tribune, Mack y su madre tuvieron una relación muy difícil en la que la Policía fue llamada a su casa por lo menos 86 veces desde 2004, la mayoría de las veces por altercados domésticos.

Mientras Mack cumple su sentencia de 10 años, una batalla legal continúa en EEUU sobre un fondo fiduciario de aproximadamente $1.56 millones, que Mack estaba por heredar de su familia.

Su tío, el administrador del fondo, argumenta que Mack no debe poder beneficiarse del dinero bajo el “slayer statute”, un estatuto de Illinois que dice que una persona que causa injustificadamente la muerte de otra no puede recibir bienes como resultado de esa muerte.

La hija de Mack, quien nació durante su juicio es la siguiente heredera.