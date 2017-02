Un niño, un hombre y una embarazada fueron tiroteados al sur de Chicago

CHICAGO —Un niño de dos años de edad se encontraba en estado “grave” después de un tiroteo que mató a un hombre de 25 años e hirió a una mujer embarazada mientras conducían por un callejón en el barrio de Lawndale, el martes por la tarde, dijeron las autoridades.

La policía dijo inicialmente que el niño murió tras el tiroteo en la cuadra 2300 S. Kenneth Ave. alrededor de las 1:30 p.m., pero el superintendente de la Policía Eddie Johnson dijo que los paramédicos lo resucitaron en la escena.

El tiroteo ocurrió en un callejón detrás de una tienda AC Delco Auto Electronics, reportó el Chicago Tribune.

CPD has very good leads in the investigation. Detectives are reviewing surveillance video. Tragically, the young boy succombed to injuries

