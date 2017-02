Un niño y un hombre muertos en tiroteo, una mujer está herida, en La Villita

CHICAGO — Un niño pequeño y un hombre fueron asesinados y una mujer resultó herida en un tiroteo en el barrio de La Villita el martes por la tarde, dijeron las autoridades.

El tiroteo ocurrió cerca de las avenidas de Ogden y Kostner alrededor de la 1:30 p.m., en un callejón detrás de una tienda AC Delco Auto Electronics, reportó el Chicago Tribune.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>CPD has very good leads in the investigation. Detectives are reviewing surveillance video. Tragically, the young boy succombed to injuries</p>— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) <a href=”https://twitter.com/AJGuglielmi/status/831621706179567617″>February 14, 2017</a></blockquote>

La Policía de Chicago dijo que el niño tenía 2 o 3 años de edad y que el hombre tenía 29 años.

La mujer, de 25 años, recibió un disparo en el abdomen y estaba en estado crítico, según los Bomberos.

Un vecino de unos 50 años dijo que era difícil decir si el menor era niño o niña porque. El niño estaba sangrando del abdomen, dijo el hombre, que pidió no ser identificado.