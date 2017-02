Abre nuevo centro de recursos para refugiados en Chicago

David Zverow, consultor para el Círculo Islámico de Norteamérica en Chicago, una organización social islámica, habla de la reapertura del centro de recursos para refugiados, ubicado en Devon Ave, al norte de la ciudad, en el barrio de West Ridge. (Alyssa Pointer / Chicago Tribune)

David Zverow, a consultant for the Islamic Circle of North America in Chicago, talks about the newly opened refugee resource center on West Devon Avenue on Feb. 14, 2017, in the West Ridge neighborhood. (Alyssa Pointer / Chicago Tribune)