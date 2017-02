Restaurantes del chef Rick Bayless y otros negocios cierran para ‘Día sin Inmigrantes’ en Chicago

CHICAGO— El chef Rick Bayless, dueño de varios restaurantes mexicanos de Chicago, reconocidos internacionalmente, cerrará hoy jueves cuatro de sus establecimientos por el Día sin Inmigrantes. La acción organizada a nivel nacional también se realizará en la Ciudad de los Vientos. Participan organizaciones comunitarias, sindicatos y empresas privadas; sus empleados no están presentándose a trabajar, no abren sus negocios, no compran en línea, y solo gastan su dinero en negocios comunitarios.

Bayless es el empleador más conocido de Chicago que se compromete a participar hasta el momento, aunque varios otros negocios de Chicago han concedido dar a sus empleados el día libre.

Bayless dijo el miércoles en sus cuentas de Twitter y Facebook que sus restaurantes Frontera Grill, Topolobampo, Xoco y Fonda Frontera estarían cerrados el jueves por respeto a una votación que se realizó entre sus empleados la cual decidió apoyar la campaña que representa una protesta contra la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Otros dos restaurantes de Bayless, Cruz Blanca y Lena Brava, ubicados en el centro de Chicago, permanecerán abiertos pero donarán un 10% de sus ingresos brutos del día a la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois, dijo Bayless en un comunicado.

El supermercado Pete’s Fresh Market anunció en Facebook que mostrará su apoyo al cerrar varias tiendas de Chicago para el día, incluso las ubicaciones: 5724 S. Kedzie Ave., 4700 S. Kedzie Ave., 4343 S. Pulaski Road, 5838 S. Pulaski Road y 2526 W. Cermak Road.

Esa decisión surgió después de que un comunicado interno compartido en redes sociales el miércoles amenazó con suspender a cualquier empleado que faltara.

“A pesar de ser sensibles al clima político, debemos permanecer juntos como compañía y cumplir con nuestra misión de servir tanto a nuestros clientes como a nuestras familias”, dijo la cadena en el comunicado.

En la capital de la nación, que será el foco del movimiento, el periódico Washington Post reportó que muchos restaurantes, negocios y hasta escuelas cerrarán, y hay reportes de participación en otras ciudades, incluso Boston, Houston y Nueva York.

En Chicago, el centro pro derechos laborales Arise planea un mitin a las 11 a.m., en 1501 W Randolph St., dijo la portavoz de Arise, Shelly Ruzicka.

Efraín Corral, propietario de El Palenque, almacén de productos mexicanos en la ciudad de Aurora, al oeste de Chicago, dijo que decidió cerrar luego de enterarse de las protestas en Facebook y recibir varias llamadas de vendedores y otras tiendas locales preguntándole si participaría. Quería apoyar a su clientela base mayormente mexicana y demostrar “que Estados Unidos fue construido por inmigrantes”.

“Nos afectará”, perder un día de ventas, dijo, “pero podemos aguantarlo”.

Jaime di Paulo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Villita, dijo que recibió numerosas llamadas de dueños de negocios en su barrio, preguntando si deberían cerrar, y que les avisó que no.

“La posición de la Cámara es que esta es una oportunidad para comprar lo mexicano”, dijo. “Mantengan y apoyen sus negocios mexicanos locales, no sean tontos no pierdan dinero”.