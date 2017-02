La policía de Joliet no hará el trabajo de Inmigración, promete el alcalde

JOLIET — Los oficiales del orden no tienen planes de hacer el trabajo de las autoridades federales de Inmigración, dijeron líderes municipales durante una reunión especial el miércoles en la noche.

Bob O’Dekirk, alcalde de Joliet, invitó a la reunión para responder preguntas de los residentes sobre inmigración. El foro atrajo a unas 700 personas, la mayoría latinos.

La semana pasada autoridades federales arrestaron a cientos de personas que viven sin documentos legales en EEUU en una serie de redadas en varios estados. El Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduana (ICE) de EEUU describió la acción como rutinaria, pero algunos vieron las redadas como parte de las medidas severas impulsadas por la administración Trump, lo que condujo al temor en algunas comunidades inmigrantes.

O’Dekirk dijo que a Joliet no se le ha pedido —ni tiene planes de— detener a la gente que vive sin documentos en EEUU. También destacó que la ciudad no cuenta con los recursos para hacer el trabajo de los agentes federales.

O’Dekirk dijo a los reunidos en la iglesia Our Lady of Mount Carmel que la ciudad continuará con lo que siempre ha hecho para aplicar las leyes estatales y locales y mantener segura a la comunidad. Si bien los inmigrantes no serán el enfoque, Joliet no se declarará ciudad santuario, indicó el alcalde.

“Creo que es un error declarar abiertamente que retamos al gobierno federal”, señaló O’Dekirk, quien agregó que el estatus de ciudad santuario de Chicago no impidió los arrestos recientes.

“Entendemos a cabalidad que el tema migratorio es profundamente emocional… Puedo asegurarles que podemos ofrecer compasión”, indicó Larry Hug, uno de los concejales “Pero, honestamente, no podemos violar la ley como funcionarios electos”.

Apesar de las aseveraciones municipales, muchos en la audiencia tenían preguntas sobre qué hacer si son detenidos por una infracción de tránsito o si agentes federales tocan a sus puertas. Algunos estaban preocupados sobre qué hacer si son separados de sus hijos nacidos en EEUU.

“Tenemos a muchos inmigrantes en nuestra comunidad que están asustados”, dijo May Helen Reyna, abogada de inmigración con sede en Bolingbrook.

Reyna aconsejó a la gente tener sus documentos cuando salgan. También les sugirió portar una lista de números telefónicos de agencias locales, de sus abogados de inmigración y otros a quienes podrían pedir ayuda si son detenidos por autoridades de Inmigración. Los padres también deberían llenar los documentos sobre custodia para sus hijos, indicó.

“Es mejor que como padres decidamos dónde pueden ir nuestros hijos y no dejarlos en manos de ninguna otra agencia”, añadió Reyna.

La abogada recordó a aquellos en la audiencia de asegurarse de que los oficiales de inmigración les presenten los documentos correctos, tales como una orden de arresto, antes de irse con ellos, de que tienen el derecho a un abogado y que no deben hablar con los agentes.

Otros pidieron a los inmigrantes a tomar acción. Algunos sugirieron participar en protestas o llamar a los funcionarios electos para impulsar cambios a la ley migratoria.

También hay planes de reuniones adicionales para ayudar a los inmigrantes.

El 11 de marzo, Our Lady of Mount Carmel auspiciará un foro de 8:30 am a 12:30 pm, cuando abogados de inmigración y funcionarios del Consulado Mexicano estarán disponibles.

El Spanish Community Center en Joliet anunció recientemente que recibió fondos y ofrecerá servicios de inmigración para los próximos seis meses.

—Este artículo fue escrito por Alicia Fabbre, reportera freelance de Chicago Tribune