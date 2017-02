El comité asesor latino de CPS renunció en protesta por recortes

CHICAGO — La mayoría de los miembros del comité consultivo latino de las Escuelas Públicas de Chicago renunció en protesta por los recortes presupuestarios que han golpeado particularmente a escuelas con poblaciones mayoritariamente pobres y minoritarias, dijo el presidente del comité, reportó el Chicago Tribune.

“Vemos esto no sólo como un asalto a los estudiantes, vecindarios y familias latinas, sino como la continuación de los recortes en la comunidad afroamericana que ahora se están realizando en la comunidad latina”, comentó el miembro del comité, José Rico, respaldado por tres concejales y el ex miembro de la Junta Escolar y ex jefe interino de CPS, Jesse Ruiz.

Rico, agregó que casi todos los miembros del comité habían presentado sus dimisiones.

Las autoridades escolares respondieron que las escuelas pueden usar un proceso de apelaciones para recuperar dinero.

Funcionarios del distrito culpan al gobernador de Illinois, Bruce Rauner por los recortes, que incluyen la congelación de $46 millones de dólares en gastos no personales para escuelas que los líderes latinos sacaron a colación el miércoles.

En lugar de recortar maestros, muchas escuelas tuvieron que recurrir a fondos federales y estatales para dirigidos a estudiantes de bajos ingresos y minoritarios y así equilibrar sus presupuestos. Eso ha puesto en riesgo programas después de la escuela y compras de suministros.

“Ya es hora de que la comunidad latina se ponga de pie y diga: Basta ya es suficiente, esto tiene que terminar “, indicó el concejal George Cárdenas, (D-12). “Vamos a exigir cambios en el liderazgo y la estructura de liderazgo de CPS. Esto no puede continuar”.

La oficina de Rauner dijo que el gobernador descartó una medida que habría proporcionado $215 millones de dólares a CPS este año debido a que los legisladores demócratas se enfrascaron en un acuerdo que vinculaba la ayuda escolar a cambios más amplios en el altamente endeudado sistema de jubilación del estado.