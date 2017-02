‘¡Goodbye racistas!, así despidieron a pasajeros que bajaron de un avión

CHICAGO — “¡Goooodbyee racistas!” fue el mensaje contundente -y sin duda sarcástico- de una pasajera cuando la tripulación de un vuelo de United Airlines bajó del avión a un hombre y una mujer por causar un disturbio por sus comentarios racistas contra una pareja.

La confrontación en el vuelo 1113 de Chicago a Houston comenzó varios minutos antes, cuando un hombre y una mujer paquistaníes que vestían ropa tradicional subieron al avión, según reportó VHF afiliada de KHOU.

Mientras la pareja colocaba sus bolsas en un compartimiento, el pasajero masculino -que no fue identificado por la aerolínea- le preguntó a la pareja si tenían una bomba en su equipaje, según lo que relató otro pasajero a KHOU.

-No llevan una bomba en el bolso, ¿verdad? Les dijo el hombre, según el pasajero que no fue identificado por KHOU. El pasajero añadió que la pareja no escuchó inmediatamente el comentario, lo que llevó al hombre a repetir el comentario.

KHOU informó que una mujer sentada cerca alertó a una auxiliar de vuelo, lo que llevó a otros pasajeros a quejarse también de las preguntas que hacía el hombre a la pareja. Cuando un hindú americano (novio de la mujer que alertó a la auxiliar de vuelo) se quejó, un intercambio acalorado se inició.

“La persona que estaba delante de nosotros preguntó de dónde era mi novio, mi novio le dijo que no era su asunto”, contó la mujer a KHOU. “En ese momento él (agresor) dijo que todos los ilegales y todos los extranjeros debían de salir de este país”.

Las imágenes del incidente muestran al hombre diciendo que todos los “ilegales” deben ser expulsados ​​del avión, momentos antes de que se le pidió a él y a la mujer que lo acompañaba que recogieran sus cosas y saliera del avión.

“No dije nada,” protestó el hombre a un auxiliar de vuelo, encogiéndose de hombros.

“Feliz vuelo para casa”, añadió el agresor segundos más tarde, mientras su compañera hacía señas obscenas con un dedo, a la persona que filmaba. “Espero que te quedes allá”, agregó.

“Salgan de aquí” le dijo una mujer al agresor. “¡Los racistas no son bienvenidos en América! ¡Esta no es la América de Trump!”

“¡Goooodbyee raaacists!” añadió la mujer.

“Oye, yo volveré, pero tú ya te habrás ido”, le dijo el hombre mientras se alejaba.

Jonathan Guerin, portavoz de United Airlines, dijo al diario The Washington Post que el hombre y la mujer entendían por qué se les pidió abandonar el avión. Fueron colocados en un vuelo posterior con destino a Houston.

“Sacamos a dos pasajeros por hacer que otros se sintieran incómodos en el vuelo y por decir cosas inapropiadas a los pasajeros en el vuelo”, dijo Guerin, y agregó que la remoción de pasajeros de los vuelos debido a un comportamiento perturbador es extremadamente rara.

“La mayoría de los pasajeros aprecian un lugar donde se sientan seguros y donde no van a ser atacados y queremos ofrecer eso”, agregó.