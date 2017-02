Surge una esperanza a la libertad para los sentenciados a cadena perpetua

CHICAGO— A los 15 años, Jacqueline Montanez fue arrestada en 1992 por su rol en el asesinato de dos pandilleros rivales en Chicago. Fue sentenciada a cadena perpetua cuando era adolescente, y pensaba moriría tras las rejas.

Pero luego de un fallo de la Corte Suprema en 2012, que determinó que las condenas de cadena perpetua para adolescentes son inconstitucionales, Montanez tiene la oportunidad de salir libre.

Montanez conoció la vida pandilleril desde que tenía 12 años. Fue abusada física y sexualmente por su padrastro, un pandillero de los Latin Kings, quien según ella, “me estaba entrenando para ser una asesina”. El homicidio en el que participó fue en venganza, contó, por la muerte de un amigo a manos de la pandilla rival.

Aprender a entender la gravedad de sus acciones y sentir remordimiento le tomó tiempo, contó Montanez.

“Para mí, es como algo que le pasó a otra persona”, dijo. “Yo llegué a la cárcel cuando era una niña que pensaba que era un adulto, y me encontré en una institución con mujeres grandes que cometieron crímenes y tenía que aprender a ser mujer. Es fácil hablar en tercera persona porque ya no soy ese monstruo”, mencionó.

Durante su juicio miraba con furia a los familiares de sus víctimas. Después que fue condenada, recibió más de 100 citaciones por mala conducta, de acuerdo con récords judiciales.

Años después de su sentencia Montanez le prendió fuego a su celda y asaltó a un oficial, aunque según sus récords estaba mentalmente enferma en aquel tiempo.

“La cárcel fue mi hogar”, reflexiona Montanez. “Sabía que estas paredes iban a ser las paredes que yo vería durante el resto de mi vida. Sabía que me iba a morir aquí, entonces las autoridades no me podrían decir nada.

Pero poco a poco, su estado mental cambió, contó. Un guardia le dió un libro que le ayudó a confrontar las heridas de su violación y abuso. En el 2008, su madre murió de cáncer. Cuando su abogada, Alison Flaum le informó del fallo de la Corte Suprema, y la posibilidad de que ella no muriera en la cárcel, Montanez comenzó a pensar en todas las cosas que nunca había hecho: visitar un zoológico, ir a un parque de atracciones, pasear por el centro de Chicago, adquirir una tarjeta de identificación, tener un hijo.

“La esperanza marca la diferencia”, dijo Flaum, directora legal del Centro para la Justicia para Niños y Familias (Children and Family Justice Center), de la escuela de leyes de la Universidad Northwestern.

Montanez se encuentra entre unos 80 presos con una sentencia de cadena perpetua que fueron condenados cuando eran adolescentes y cuyas convicciones están siendo revisadas en Illinois. El camino a la libertad se les abrió en 2012, cuando la Corte Suprema de EEUU emitió un fallo que calificó como inconstitucional las sentencias de cadena perpetua obligatoria para adolescentes, y otro fallo de la Corte Suprema estatal en 2014 les permitió tener nuevas audiencias a todos.

Esas decisiones se basaron en amplias investigaciones sobre el cerebro, que muestra que los adolescentes muchas veces no pueden calcular las consecuencias de sus acciones, son vulnerables a la presión de sus compañeros, y corren el riesgo de tomar decisiones impulsivas.

En el momento de los crímenes, sus cerebros estaban todavía desarrollándose, hecho que señala que los que cometieron crímenes como adolescentes tienen un potencial más alto para rehabilitarse que los criminales adultos, dicen abogados y otros expertos.

Sin embargo, muchos procuradores y simpatizantes de los derechos de las víctimas destacan la naturaleza brutal de estos crímenes, y dicen que los prisioneros condenados a cadenas perpetuas, sin importar a qué edad cometieron los crímenes, no merecen una segunda oportunidad.

Hasta el momento, unos 15 hombres y mujeres a lo largo del estado han recibido nuevos juicios. Los jueces afirmaron las cadenas perpetuas a dos de ellos, Addolfo Davis y Terril Williams. En otros casos, los prisioneros recibieron sentencias reducidas que les permitirá salir en libertad en algún momento, quizá en algunos años.

“Creo que hay un reconocimiento creciente de que los jóvenes son diferentes y que, dado la oportunidad para crecer y cambiar, los individuos que cometen crímenes como adolescentes todavía pueden contribuir de manera positiva y significativa a la comunidad”, dijo Heather Renick, directora legal de la Campaña para Sentencias Justas para Jóvenes, una organización sin fines de lucro basada en Washington D.C., que busca eliminar las condenas de por vida para adolescente.

Algunos presos tenían solo 14 años cuando fueron arrestados, y muchos han pasado más años de sus vidas dentro de la cárcel que fuera.

El impacto de esta nueva política con respeto a los menores condenados a cárcel de por vida no se sabe todavía. Los tres estados con las mayores poblaciones de presos que son elegibles para una nueva audiencia de sentencia — hay más de 1,000 en Michigan, Pennsylvania y Louisiana— están en las fases preliminares de retomar los casos.

Diecisiete estados han prohibido las cadenas perpetuas para adolescentes, pero Illinois no es uno de ellos. Kim Foxx, la recién-electa fiscal estatal de Illinois, se comprometió a reformar el sistema de justicia juvenil y ha hablado de tomar en cuenta las circunstancias de los condenados a cadena perpetua durante sus nuevas audiencias de sentencia.

Durante décadas, los jueces no tenían la discreción para considerar la edad, entorno familiar, o potencial de rehabilitación durante los juicios de los adolescentes que fueron encontrados culpables de un asesinato.

Para Montanez la posibilidad de salir en unos 7 años representa una mezcla de esperanza y remordimiento por lo que hizo.

En contraste con su juicio original, Montanez lloró en su nueva audiencia de sentencia, y se disculpó por las decisiones que tomó hace 24 años. Las familias de las víctimas, Héctor Reyes y Jimmy Cruz, pidieron que su cadena perpetua se mantenga.

“Entiendo que la ley ha cambiado, pero el impacto de este caso no”, comentó la hija de Reyes, quien actualmente tiene 24 años, en una declaración leída por los abogados de la fiscalía. “No cambio el hecho de que yo estoy sin papá, y no cambia el hecho de que ella lo mató”.

Montanez, quien entrena perros de servicio mientras está encarcelada y colecta donaciones de ropa que las otras presas pueden usar cuando salen, pidió copias de las declaraciones de las familias de las víctimas, como un recuerdo de las consecuencias de sus acciones.

¿Su meta al salir? “Intentar cambiar algunas leyes para ayudar a que otras mujeres sean liberadas (de la cárcel)” dijo Montanez. “Hay muchachas que entraron muy jóvenes y siguen aquí, o gente que lleva aquí 30, 40, o 50 años y nadie les está tratando de ayudar. No puedo abandonarlas”, indicó.