Pandillas latinas de Chicago usan rifles para aumentar su poder de matar

CHICAGO — La primera vez que Brisa Ramírez, de 14 años, recuerda haber escuchado los disparos de un rifle fue cuando balearon a un hombre afuera de una iglesia a la vuelta de la esquina de su casa, en el barrio de Back of the Yards, al sur de Chicago.

“Ta-ta-ta-ta-ta”, la jovencita imitó el sonido de una ráfaga de tiros. Fue un sonido diferente y extraño. Raro aún en ese barrio acostumbrado al sonido de disparos.

“No fue como un tiroteo normal… Fue como algo más terrible”, comentó Brisa. “Un sonido que no puedes explicar”.

Ella y otros que se encontraban en el parque Davis Square se cubrieron detrás de unas escaleras de cemento.

El tiroteo fue uno de al menos 33 en los barrios de Back of the Yards y Brighton Park durante los últimos nueve meses en los que la Policía cree se han involucraron rifles semiautomáticos, una manera en que las pandillas buscan aumentar su potencial de fuego.

Esos ataques cobraron al menos 46 víctimas, 13 de los cuales murieron.

Según la Policía, esta zona al sur de Chicago es la única en la ciudad donde se utilizan los rifles estilo AR-15 y AK-47 en enfrentamientos entre pandilleros.

No está claro cuántas de estas armas están en las calles, pero la Policía reporta que sospecha que están siendo usados e intercambiados entre cuatro pandillas latinas en el sur y suroeste de Chicago, dentro del distrito policial Deering.

Dos de las pandillas —La Raza que opera en los alrededores de 47th St. y Loomis St., y los Almighty Saints cerca de 45th St. y Wood St., han estado en conflicto durante décadas. Pero ese conflicto se ha extendido a las pandillas Satan Disciples y Two-Six. La Policía ya confiscó por lo menos tres rifles y ha recobrado casquillos de balas de rifle en las escenas de decenas de tiroteos, informó.

También las autoridades cuentan con video de vigilancia que muestra gente usando rifles.

La bala de un rifle semiautomático alcanza una velocidad máxima de 3,200 pies por segundo, el doble de la velocidad máxima de una bala de pistola. Las balas de rifle pueden pasar a través de autos y otros obstáculos, incluso atravesar los chalecos antibalas que usa la Policía. Y las heridas que causan tienden a ser de mayor gravedad, según expertos.

Las pandillas han usado estos rifles afuera de escuelas, iglesias, una guardería, en callejones y en las calles residenciales.

El conflicto se ha vuelto tan intenso que los oficiales fueron llamados a las primarias Seward y Lara, dentro del territorio de los Almighty Saints, en diciembre luego que un pandillero de La Raza amenazó con balear a niños con un rifle, de acuerdo con fuentes policiales.

“Me preocupa mucho”, dijo la madre de Brisa, Silvia Ramírez. Su familia vive en ‘Halo City’, una parte del territorio de los Saints delimitada por las calles 43rd y 47th y las avenidas Damen y Ashland. “He visto cómo están muriendo todos estos jóvenes”.

‘¿Que hice mal?’

Dos veladoras blancas están encendidas en la sala de la casa de la familia González en el barrio de Brighton Park, junto a dos fotos.

Una es para Daniel Torres, un joven de 17 años que fue asesinado con un rifle poco antes de la Navidad afuera de la primaria Shields, en las calles 43rd y Rockwell St., a la hora de salida de la escuela. Otros dos jóvenes también fueron tiroteados, uno murió. La otra veladora conmemora la pérdida de un amigo cercano de Torres, David González, de 18 años, quien murió rafagueado con un rifle tres semanas después y a pocas cuadras de donde falleció Torres. Otros cuatro resultaron heridos en ese tiroteo.

Cuando eran niños, Torres y González se convirtieron en inseparables. Vivieron juntos durante años, y ambos se unieron a los Satan Disciples.

Según sus padres, los muchachos se unieron para protegerse. Marisa Domínguez, la madre de Torres, dijo que su hijo y González habían sufrido de bullying por parte de Satan Disciples en el Kelly Park y por los Two-Sixers en la secundaria.

“Todos los días me pregunto… ‘¿fui una mala madre? ¿no hice lo suficiente?’”, contó Domínguez. “Piensas en eso ahora. Ahora que ya no está aquí. Ahora que ya sé que no lo voy a volver a ver”.

Los Satan Disciples y los Two-Six tienen una larga historia en el barrio, pero según residentes, es solo recientemente que ven tanta violencia.

Sesenta personas fueron asesinadas en el distrito policial de Deering, que incluye a Brighton Park, en 2016, aproximadamente el doble del año anterior.

La Policía comenzó a notar el uso de los rifles a principios del año pasado, principalmente en Back of the Yards, y su uso va en incremento. Hubo tres tiroteos con rifles en octubre, seis en noviembre, y nueve en diciembre, cuando la violencia escaló en Brighton Park, según la Policía.

La muerte de Torres el 16 de diciembre fue el tercer tiroteo con rifles en el barrio desde marzo de 2016. Desde su muerte ya ha habido otros cinco.

Ese día Dominguez iba para recoger a sus hijos a una escuela charter cuando escuchó disparos. Preocupada, llamó a su hijo, pero él no le contestó.

Cuando llegó a su casa, había una fila de ambulancias en la calle 43rd St. Amigos de su hijo le dijeron que lo habían baleado. Su hijo fue llevado al hospital Mount Sinai, y allí murió, antes que ella llegara.

Para fines de diciembre, las pandillas del área empleaban los rifles “casi exclusivamente”, de acuerdo con varios policías veteranos entrevistados por el Chicago Tribune.

El primer tiroteo con un rifle semiautomático de 2017 fue el que le quitó la vida a González, el 11 de enero. Fue un día antes de una misa en memoria de su amigo Torres, la cual él ayudó a organizar.

Luego de la muerte de Torres, Gonzalez le construyó un pequeño altar con cartón y papel aluminio en el patio detrás de su casa.

“Todas las mañanas iba con su café para estar allí”, contó Domínguez.

González pasó la mañana del día que murió en casa con su mamá. Se fue en la tarde luego de almorzar lo que ella le preparó.

Andaba en un auto con otros cuatro en la avenida Talman, frente a la primaria Shields, cuando alguien salió de una furgoneta blanca y comenzó a disparar. Todos los cinco que viajaban en el auto resultaron heridos.

La madre de González se dio cuenta del ataque en redes sociales. Andaba de un hospital a otro, buscando a su hijo.

Pero González fue declarado muerto en el sitio donde el auto en el que estaba se detuvo, aproximadamente a una milla de donde ocurrió el tiroteo. Había recibido un balazo en la cabeza.

Cuatro días después, dos personas resultaron heridas en una balacera con un rifle que la Policía cree fue en venganza por el asesinato de González.

Durante mucho tiempo, las pandillas preferían pistolas revólver. Luego en los 1980s y los principios de los 1990s, comenzaron a usar pistolas TEC-9 y MAC-10, con cargadores de alta capacidad. Luego fue la pistola semiautomática, la misma arma que actualmente usan los policías de Chicago.

Cualquier persona que tenga una licencia para poseer un arma puede comprar un rifle semiautomático.

La Policía tiene varias teorías de cómo las pandillas latinas consiguen los rifles. Puede ser que los compran en Indiana, donde las leyes de armas son menos severas, o las compran o rentan de otras pandillas.

“Un tipo de alianzas”, dijo un oficial veterano quien patrulla el sur de Chicago.

Los rifles se emplean a menudo en tiroteos en movimiento ‘drive-by’, realizados desde un auto. Según un oficial, primero la pandilla envia un auto explorador para identificar rivales.

En Back of the Yards y Brighton Park, se han ejecutado tiroteos con rifles desde una camioneta negra, un sedán plateado Nissan Sentra, una furgoneta café con puertas corredizas, y una camioneta Jeep Cherokee de color rojo o rojo oscuro, de acuerdo con la Policía.

Las incautaciones de rifles son poco comunes— sólo tres han sido confiscado en el distrito Deering— pero la Policía y agentes del alguacil del Condado de Cook han realizado búsquedas a lo largo del barrio durante los últimos meses.

Mientras los enfrentamientos siguen incrementándose, Marisa Domínguez vive preocupada pensando en que las pandillas acosen a su hijo de 12 años, con la excusa de vengar la muerte de su hermano.

“Es el momento en que buscan reclutar más niños”, dijo. “Temo que lo atraigan poquito a poquito. Es el temor más grande”.