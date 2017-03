La lucha de una madre contra la deportación

CHICAGO— Ya son doce los años los que Francisca Lino lleva luchando contra su deportación. Ante los cambios en las políticas de inmigración, el temor la invadía ayer al presentarse ante las autoridades de Inmigración, a una cita que hasta ahora había considerado como “de rutina”. Tras la cita, al principio pensó que todo salió bien, pero no fue así.

La reciente deportación de Guadalupe García, una madre de ciudadanos estadounidenses y esposa de un ciudadano —tal como ella— que residía en Arizona y que también acudió a una cita, la mantenía temerosa, mencionó.

Y es que las políticas de inmigración bajo la administración del presidente Donald Trump son diferentes a las del ex mandatario Barack Obama, Trump ha puesto la vista en aumentar las deportaciones. Días después de juramentar, firmó órdenes ejecutivas prometiendo 10,000 nuevos agentes de ICE y ampliar las directrices de la agencia. Una orden posterior del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó a sus agentes remover a “extranjeros” condenados, acusados e incluso sospechosos de cometer crímenes, incluidas ofensas tales como hurto o haber ingresado ilegalmente al país.

Ante este panorama, Lino se armó de valor y se presentó, según contó. La mañana no fue fácil para ella, después de más de una hora en la oficina del Buró de Inmigración y Aduanas (ICE) en Chicago, en una cita para evaluar su caso de deportación, salió sonriente acompañada por tres de sus seis hijos, y su esposo.

“Si se pudo”, gritó Lino, mientras abrazaba a sus hijos, Britzy de 16 años y sus gemelas, Judith y Juliana de 15.

Pero la sonrisa se desvaneció minutos después de salir con una orden firmada para regresar en un año. Recibió una llamada de un oficial de Inmigración.

“Quieren que regresemos porque quieren revisar otra vez su caso”, comentó su esposo Diego Lino, evidentemente preocupado.

Britzy, quien no se apartaba de su madre, rompió en llanto y la abrazó. La suegra de Lino tomó de la mano a las gemelas y junto a la pastora y activista Emma Lozano, entraron nuevamente todos a las oficinas de ICE.

“No se lo que está pasando” dijo Lino.

Después de varios minutos, Lino salió nuevamente, pero esta vez con la tristeza reflejada en el rostro y con una orden de deportación en la mano con fecha 11 de julio del 2017.

“Me ordenaron regresar en julio ya con mi boleto de avión para que me deporten a México”, dijo con voz entrecortada, “pero no me voy a dar por vencida”, agregó.

Christopher Bergin, abogado de Lino, dice que ella no tiene record criminal y no es considerada una prioridad para ser deportada a su natal México.

No es la primera vez que Inmigración le ordena a Lino presentarse con su boleto de avión y sus maletas para ser deportada. En dos ocasiones Lino, con la ayuda de su abogado y su congregación, liderada por Lozano, han presentado aplazamientos de deportación.

Lino intentará hacer exactamente lo mismo cuando se presente nuevamente frente los agentes de inmigración en julio.

“Me da miedo ir a la escuela y no encontrar a mi mamá al regresar“ comentó Britzy Lino, “me dio mucho pánico porque podemos perderla en cualquier momento, pero no vamos a permitir que nos separen” agregó la jovencita.

Lino fue arrestada mientras cruzaba la frontera en 1999 y deportada a México. Reingresó y se instaló en Chicago, en 2001 contrajo matrimonio con su esposo.

Durante el proceso de solicitar la residencia legal por medio de su esposo. Lino fue arrestada en 2005 y desde entonces enfrenta un proceso de deportación.

Gail Montenegro, portavoz de ICE no estuvo disponible para hacer comentarios sobre el caso.

Una mexicana deportada

El caso de Guadalupe García de Rayos atemoriza a Lino.

García fue repatriada el 8 de febrero. Confesó que se sintió como “una criminal” cuando fue deportada a México tras vivir 21 años en Estados Unidos, país en el que dejó a sus dos hijos menores de edad.

Desde un albergue en Nogales, Sonora, la mujer señaló que cuando fue trasladada en auto encubierto de ICE, se sintió como el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Tenía mucho miedo cuando fui ante el ICE, pero no me iba a esconder, yo no quería eso”, dijo García de Rayos, indocumentada y madre de dos ciudadanos estadounidenses.

La inmigrante mexicana de 35 años fue arrestada durante una rutinaria visita a las oficinas de ICE y en medio de las protestas de la comunidad.

A pesar de la deportación, en un caso que se erige en símbolo de las nuevas prioridades migratorias de la Administración del presidente Donald Trump, la mujer aseguró que seguirá luchando por un “futuro mejor” para sus hijos, aunque tenga que verlos a través de un muro fronterizo.

La inmigrante mexicana fue el blanco en 2008 de una de las polémicas redadas migratorias del entonces alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, lo que la puso bajo un proceso de deportación.

García de Rayos recibió cargos por robo de identidad y uso de documentos falsos por trabajar con documentos migratorios que no le correspondían, lo que la puso de inmediato en un proceso de deportación.

García de Rayos se presentó ante ICE con la esperanza de que le otorgaran más tiempo para seguir apelando su caso, pero fue detenida y deportada horas más tarde.

“Apenas tenemos unas semanas desde la firma de las órdenes ejecutivas y ya estamos viendo el devastador efecto que está teniendo en vidas humanas las acciones del presidente“, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Concilio Nacional de la Raza (NCLR).

“Es desafortunado ver el futuro que espera a muchas familias trabajadoras que contribuyen positivamente a ese país cada día. Debemos unir nuestra voz para denunciar la injusticia y no permitir que buenas personas sean atrapadas en una política de intolerancia”, agregó.

Por su parte, ICE resaltó que la deportación de García de Rayos es un proceso que comenzó bajo la administración del presidente Barack Obama y que solamente siguen con el proceso legal correspondiente.

A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó que “el caso de la señora García de Rayos ilustra la nueva realidad que vive la comunidad mexicana en territorio estadounidense ante la aplicación más severa de las medidas de control migratorio”.

Defensoría en los consulados

En estas circunstancias, el Consulado General de México en Chicago inauguró esta semana un Centro de Defensoría para los mexicanos en EEUU.

El Centro de Defensoría, cuenta con abogados, se van a encargar de dar información, orientación y, en casos específicos, asistencia legal a los mexicanos, en vista que una de las promesas de campaña del hoy presidente Donald Trump es deportar hasta tres millones de indocumentados.

—Con información de agencias