Evadió un caso de asesinato pero murió minutos después de salir de la cárcel

CHICAGO — Un hombre que evadió un caso de asesinato cuando los fiscales dejaron caer los cargos, fue asesinado minutos después de salir de la cárcel del Condado de Cook, el lunes por la noche, según las autoridades.

Kamari Belmont, de 23 años, estaba detenido por cargos de asesinato y robo, después de haber disparado a un hombre durante un robo y haber robado a otro hombre unas horas después en 2015. El hombre al que le disparó murió semanas después.

Los fiscales del condado de Cook dejaron caer los cargos de asesinato a fines de enero luego de que transcurriera demasiado tiempo bajo el estatuto estatal de un juicio rápido, según los registros judiciales y el abogado de Belmont. Las acusaciones de robo se mantuvieron y se le fijó a Belmont una fianza de $ 100,000.

A las 5:30 p.m. del lunes, un amigo de Belmont pagó los $10,000 requeridos de la fianza y Belmont fue liberado a las 11:12 p.m., según funcionarios de la cárcel.

Tras ser liberado, Belmont se encontraba a pocas cuadras de la cárcel cuando una camioneta blanca se acercó a su auto en California Ave. y alguien dentro comenzó a dispararle, dijo la Policía. Belmont fue impactado de bala varias veces.

La camioneta huyó con el semáforo en rojo, se estrelló con un auto cerca de la Interestatal 55, dijo la Policía, y sus ocupantes escaparon. Belmont murió en la escena.

“Oh Dios mío, no puedo creerlo”, reaccionó el abogado de Belmont, Michael Johnson, quien dijo que conoció a la familia de Belmont por más de dos décadas, y agregó que había visto a Belmont en la cárcel recientemente mientras la familia preparaba el dinero para pagar la fianza.

“Le dije, ‘una vez que salgas, tienes que salir del vecindario'”, comentó Johnson. “Desafortunadamente esta no es la primera vez que veo esto”.

Johnson dijo que no creía que el asesinato de Belmont fuera justicia callejera. El robo a mano armada y el asesinato no estaban relacionados con pandillas, dijo Johnson, y no creía posible que la liberación de Belmont se hubiera propagado tan rápidamente, reportó el Chicago Tribune.