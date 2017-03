¿Podrían volver las redadas a los negocios?

CHICAGO — La iniciativa del presidente Donald Trump de implementar agresivamente las leyes de inmigración no se han manifestado con claridad respecto a cómo lo hará en los negocios, lo que ha provocado que algunos grupos pro derechos laborales vuelvan a sacar los manuales de entrenamiento sobre redadas que utilizaron hace una década.

El Buró de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que planea ir tras empleadores tal como lo hizo bajo la administración del presidente Barack Obama; pero no ha quedado claro si los empleados también serán su blanco.

Esta incertidumbre está mandando a muchos trabajadores y empleadores a talleres para conocer sus derechos en caso de un encuentro con Inmigración.

“Los empleadores están muy nerviosos”, comentó Rebecca Shi, directora ejecutiva de la Illinois Business Immigration Coalition, un grupo dirigido por destacados CEOs y líderes empresariales que presionan por una reforma federal abarcadora de inmigración.

El grupo ha realizado foros a lo largo del estado desde que Trump emitió sus órdenes migratorias a fines de enero, con la finalidad de preparar a los dueños de negocios ante posibles supervisiones más agresivas en sus empresas.

A diferencia de las redadas en el lugar de trabajo que golperon a miles de trabajadores sospechosos de violaciones de inmigración durante los últimos años de la Casa Blanca de George W. Bush, el gobierno de Obama se enfocó en violaciones de trámites para penalizar a los empleadores. Bajo la administración Trump, esa estrategia podría continuar.

“Las investigaciones de ICE siguen enfocadas en la persecución criminal de empleadores quienes conscientemente contratan a trabajadores indocumentados para arrancar de raíz la inmigración ilegal”, dijo Gail Montenegro, portavoz de ICE en la región de Chicago. “Además de la persecuciones criminal, continuaremos multando a empleadores que contraten a trabajadores indocumentados, agregó.

Pero en vista de la dura postura de Trump en cuanto a la aplicación de la ley, “me imagino que habrá un enfoque en las violaciones tanto del trabajador como del empleador”, considera Bill Riley, ex agente especial de ICE, quien ahora es gerente general de Guidepost Solutions, consultora de investigación con sede en Washington, D.C.

Keren Zwick, abogada y directora asociada de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, cree que el regreso de las redadas de trabajadores es inevitable.

“Nos estamos preparando para redadas estilo Postville”, dijo Zwick, en referencia a una redada que se realizó en 2008 en una empacadora de carne en Postville, Iowa, y la cual fue una de las redadas más grandes en la historia de EEUU; condujo al arresto de 389 trabajadores inmigrantes, muchos quienes eventualmente fueron deportados.

En Illinois, trabajadores sin estatus legal de residencia comprenden un 11% de la fuerza laboral en el sector de la hostelería y recreacional, un 10% en la manufactura, y un 9% en la construcción, de acuerdo con un reporte del Pew Research Center del 2015. Y se calcula que hay alrededor de 350,000 personas en la fuerza laboral del estado sin dicha autorización.

El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo durante una visita a México el mes pasado que “No habrá ninguna—repito— ninguna deportación masiva”.

Sin embargo, el llamado de Trump incluye contratar otros 10,000 oficiales de inmigración— para casi triplicar el número actual— ampliar las prioridades de deportación y el número de inmigrantes que serían deportados de manera acelerada sin tener una audiencia en la corte.

Obama deportó un número récord de inmigrantes, pero en años recientes la gran mayoría fueron detenidos en la frontera o habían recibido una condena por un delito grave, de acuerdo con la política de priorización de esa administración, que se enfocaba en los pandilleros y los inmigrantes que representaban una amenaza a la seguridad pública.

El plan de Trump va más allá en cuanto las prioridades, incluye a los no-ciudadanos que son acusados de un crimen pero no condenados, los que abusan de los programas públicos de bienestar, y los que cometieron algún fraude ante una agencia gubernamental.

La imagen de las redadas que permanece en la mente pública es una en que Inmigración llega a una empresa o negocio sin aviso previo y con una orden judicial criminal que les permite interrogar a cualquier persona que sobre su estatus. Esas redadas eran comunes hace una década, y provocaron marchas masivas en contra del sistema y la separación de familias.

Localmente, redadas de este tipo capturaron a 26 trabajadores en una planta IFCO de fabricación de tarimas en 2006, y 60 personas que trabajaban por una compañía de limpieza en Beardstown, Illinois, en 2007.

Más recientemente, ocurrieron en otros estados. En Octubre, Inmigración arrestó a más de 20 trabajadores en un restaurante mexicano en Buffalo, N.Y., y acusaron al dueño y dos personas más de “conspiración para alojar a inmigrantes indocumentados”, cargo que lleva una pena máxima de 10 años de cárcel y $250,000 de multa.

En sus entrenamientos, la Illinois Business Immigration Coalition, recomienda a los empleadores que no tienen que abrirle la puerta a los agentes de Inmigración a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez; sin embargo, agentes si tienen derecho de entrar a las áreas públicas de un sitio de trabajo, como una recepción.

El National Immigration Law Center aconseja a los trabajadores no huir si Inmigración llega a su trabajo. Es mejor que guarden silencio y pidan hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta o dar cualquier información sobre su estatus o lugar de nacimiento.

Para que ICE pueda poner en proceso de deportación a una persona, debe comprobar la identidad de la persona, de dónde es y que no tiene permiso para estar en EEUU, indicó Jessie Hahn, abogada de ese centro legal. Durante ese proceso, el detenido tiene la oportunidad de comprobar que podría ser elegible para asilo o algún otro tipo de alivio.

Los oficiales de ICE tienen la discreción sobre quienes mantener bajo custodia durante el proceso y a quien liberar; las personas con problemas de salud o quienes son guardianes de un niño pueden ser liberados, dijo Riley.

Según la agencia, su estrategia es perseguir a los empleadores que cometen las vulneraciones más graves, como sospechosos de tráfico humano, fraude, explotación de trabajadores, o empleadores cuyos negocios están relacionados a las industrias de seguridad nacional y las infraestructuras.

Pero los activistas laborales argumentan que las redadas hacen más vulnerables a los empleados, tras inculcarles miedo a denunciar violaciones a sus derechos como robo de sueldo o condiciones inseguras. Algunos empleadores usan la amenaza de redadas para interrumpir esfuerzos para organizarse o entablar alguna queja.

Mientras muchos de los detenidos en una redada a un sitio de trabajo resultan ser liberados mientras esperan una audiencia de inmigración, las nuevas pautas de Trump para el Departamento de Seguridad Nacional podrían permitir que cualquier persona que no puede comprobar que lleva más de dos años viviendo en EEUU pueda ser deportado sin una audiencia, un proceso que previamente solo aplicaba a los inmigrantes detenidos a menos de 100 millas de la frontera y a menos de 14 días de entrar al país.

“La deportación acelerada puede ocurrir extremadamente rápido, tanto que la persona quizá ni podrá hacer una llamada telefónica para arreglar que le cuiden a sus hijos”, dijo Shi.

Otra táctica que puede emplear ICE es auditar los formularios I-9 que los empleadores llenan con la identidad y elegibilidad para trabajar de sus empleados. Estas “redadas silenciosas” fueron el enfoque bajo el presidente Obama.

El año pasado, ICE realizó 1,279 auditorías a empleadores, y expidieron multas por $17.2 millones, una disminución en comparación con 2013, cuando se realizaron 3,127 auditorías.

Paralelamente, los arrestos criminales de empleados en los sitios de trabajo disminuyeron a 119 el año pasado, de 968 en 2008, y arrestos administrativos por violaciones de inmigración bajaron a 106 de más de 5,100 en 2008.

Cuando ICE se da cuenta de alguna discrepancia con los papeles de un empleado, por ejemplo un nombre que no corresponde a su número de Seguro Social, el empleador recibe un aviso de inspección y tiene tres días, según la ley, para entregar el formulario I-9 del empleado.

Luego, el empleador y su empleado tienen oportunidad de corregir el error (en caso de un error de tipografía por ejemplo) o de proveer documentos actualizados que comprueban un estatus legal.

Scott Fanning, abogado con la firma Fisher Phillips basada en Chicago, dijo que avisa a sus clientes empleadores no asumir que una discrepancia necesariamente implica una violación, pero que auditar a sí mismo siempre es la mejor manera de evitar problemas.

Revisar los formularios I-9 de todos empleados puede evitar multas que comienzan en $216 para errores de papeleo y llegan hasta $539 por cada trabajador sin estatus legal que un empleador contrató conscientemente.

Un empleador que vuelve a contratar a empleados sin estatus legal luego de ser castigado puede enfrentar multas de hasta $21,563 por cada trabajador.

El empleador también puede perder la oportunidad de aplicar por contratos federales durante un año o más.

Pero Riley, el ex agente de ICE, dijo que las auditorías no son muy eficaces para supervisar a empleadores. Es muy difícil comprobar que un empleador sabía que sus empleados no tenían autorización para trabajar, ya que muchos empleados presentan documentos falsos y las leyes laborales requieren que un empleador acepte cualquier documento que parece ser válido.

Las auditorías también fallan porque “las multas contra los empleadores son bajas y frecuentemente son consideradas como un costo del negocio por los infractores”, dijo Riley, y hay pocas consecuencias para los trabajadores indocumentados.

Las auditorías suelen dar lugar a que los trabajadores sin estatus legal sean despedidos, y luego encontrarán trabajo con la competencia, dijo Riley.

—Escrito por Alexia Elejalde-Ruiz/Chicago Tribune