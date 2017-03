‘Un insulto a los migrantes’ la cancelación del voto por internet

CHICAGO — Activistas pro derechos de los mexicanos en el exterior piden la renuncia de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, después que el funcionario anunciara que no se habrá voto electrónico para los mexicanos en el exterior en las elecciones presidenciales del 2018.

Ni tiempo ni dinero. El INE dice que no cuenta “con el tiempo ni el presupuesto suficiente para llevar a cabo el proceso administrativo y concluir el desarrollo del sistema dentro del plazo necesario para obtener el dictamen que mandata la Ley como condición para que esta modalidad de voto se pueda utilizar, de manera vinculante, en el proceso electoral 2017-2018”.

“Esto no quiere decir que se cancela el voto electrónico desde el extranjero en el futuro, ya que existe el compromiso Institucional de avanzar en dicho proyecto. Por ello, el INE diseñará las alternativas y rutas de desarrollo del sistema”, aclaró la institución electoral en un comunicado.

Una burla más, un insulto a los mexicanos del exterior dicen activistas que exigen la renuncia del titular del INE.

“Temen nuestro impacto. Que cambiemos el rumbo de la elección”, declaró Carlos Arango, representante de la Coalición por los Derechos Políticos Plenos de los Mexicanos en el Exterior.

“Pedimos la renuncia de Córdova por incumplimiento a los migrantes”, añadió Arango, la decisión del INE “es un insulto, un incumplimiento a los migrantes”.

No es nuestra culpa, dice el INE

Córdova, señaló que para el voto electrónico de los mexicanos en el exterior se requiere que el sistema esté auditado y validado por dos empresas internacionales antes de que arranque el proceso electoral para el que va hacer utilizado, por lo que en estos momentos no hay condiciones y no vulneraran la certeza de los comicios.

“Para no alimentar la especulación política sobre decisiones que son técnicas de este instituto desde ahora estamos planteando la dificultad, la complicación, que en virtud de los requisitos que no pusimos nosotros, sino que puso el legislador en este transitorio, para poder utilizar un sistema de votación electrónica de cara a las elecciones de 2018 con los efectos vinculantes que prevé la ley”, dijo Córdova de acuerdo con reportes de la prensa mexicana.

La Comisión de Voto en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral señaló que solo quedan dos modalidades: por vía postal o en mesas de consulados, pero la última opción pondría en riesgo la integridad de los migrantes, sobre todo en Estados Unidos ante las políticas de deportaciones masivas.

“Se ha peleado por muchos años por el voto desde el exterior, la credencialización” y ahora el INE gasta millones de pesos en promover el voto para los mexicanos en el exterior, pero lo promueve en México no en EEUU, indicó Arango. Es absurdo que eliminen el voto electrónico “cuando ya vimos que el voto postal ha sido un total fracaso”, agregó.

Titular de INE un ‘arrogante’

La Coalición calificó a Córdova de arrogante, dijeron que han tratado de reunirse con él desde hace dos años y no han recibido respuesta.

El INE al cierre de esta edición no tuvo comentario sobre esa acusación.

Y aprovechando la visita de funcionarios mexicanos en la ciudad, Arango indicó que entregó una carta al senador de Guerrero, Armando Ríos Piter, en la que pide la renuncia de Córdova y que se reconsidere la decisión que impediría a los mexicanos en el exterior votar vía electrónica en las elecciones de 2018.

El Consejero Arturo Sánchez, destacó que la Comisión trabajará para seguir investigando y empezar a probar diferentes mecanismos para encontrar un sistema de voto electrónico factible en una elección posterior.

El Consejero Enrique Andrade, Presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, comentó que “se analizaron tres alternativas para poder desarrollar este sistema de votación por internet y las tres representaban problemas de tiempo, de costo y de riesgos”.

“Ya se veía difícil que pudiéramos llegar a septiembre de este año, que es que inicia el Proceso Electoral 2017-2018 con un sistema desarrollado y auditado… Los costos que representaba cualquiera de estos escenarios, son muy altos, el más económico ronda en los $75 millones de pesos, el más caro, andaba sobre los $365 millones de pesos. Es decir, también por el tema de costos se complicaba mucho”, dijo Andrade.

Qué renuncie

“Denunciamos que el INE no tiene la voluntad política para avanzar los derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior. El principal obstáculo lo representan los partidos políticos que no ha aprendido nada sobre la fuerza electoral que podría votar en el 2018. El INE y los partidos prefieren seguir ignorando el hecho de que en Estados Unidos viven 50 millones de latinos y 60% representan a la comunidad mexicana, tanto nacida en México como en Estados Unidos…. Todos somos mexicanos por lo tanto cómo la actual autoridad del INE no sirve, ni nos representa, demandamos que Lorenzo Córdova renuncie al puesto de ciudadano Presidente”, indicó la Coalición.