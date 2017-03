La familia de veterano a punto de ser deportado, continúa la lucha para que se quede

CHICAGO — La juez de inmigración Robin Rosche le negó la solicitud de asilo a Miguel Pérez Jr., un veterano de guerra condecorado y residente permanente, quien deberá regresar a su natal México tras cumplir una condena en una prisión estatal por delitos graves relacionados a drogas, informó su familia y grupos que lo apoyan.

La defensa del veterano entabló una apelación y tiene esperanza que los senadores federales de Illinois, Richard Durbin y Tammy Duckworth sometan un proyecto de ley privada para que él pueda solicitar la ciudadanía.

Pérez Jr., de 38 años, quien estuvo asignado en dos misiones en Afganistán, basó su petición en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. En virtud de esa disposición internacional, Estados Unidos acuerda no deportar a personas a países donde podrían ser torturados.



“Si mi hijo es deportado es como mandarlo directamente a su muerte”, afirmó Miguel Pérez.

El abogado de Pérez Jr., Chris Bergin, argumentó en días pasados ante el tribunal que la vida de su cliente estaría en peligro si regresaba a México, donde no vive desde que era un niño de 8 años. Según activistas de derechos humanos y defensores de los veteranos deportados, los cárteles de drogas se enfocan en reclutar ex residentes estadounidenses, en particular veteranos con experiencia en combate para trabajar para ellos, y aquellos que se niegan ponen su vida en riesgo.

Esperanza Montes, madre de Miguel, comentó que él se dio cuenta del cambio en el estatus de su caso tras llamar a una línea telefónica para detenidos que les proporciona información sobre el estatus de sus juicios.

El martes de la semana pasada, cuando Pérez Jr. llamó a ese número, según contó su madre, el mensaje automático le informó que su caso fue decidido en su contra.



Pérez Jr., se mantiene en un centro de detención en Wisconsin, en donde permanece desde 2016, en espera ser deportado.

Bergin, dijo que se ha entablado una apelación ante la Mesa de Apelaciones de Inmigración (MAI) para que Pérez Jr. no sea deportado, y estimó que el inmigrante podrá permanecer en el país hasta que esa dependencia tome una decisión.

Aunque tiene residencia permanente, Pérez Jr carga con una orden de deportación tras haber sido condenado en 2010 por haber entregado un maletín de cocaína a un oficial de policía encubierto.

“Mi hijo fue a pelear contra el terrorismo. No peleó nada más por su familia, él peleó por todos”, manifestó su madre, y señaló que su hijo no cuenta con nexos familiares en México y además requiere de medicamentos ya que sufre de trastornos relacionados con un cuadro de estrés postraumático tras su experiencia en Afganistán.

La activista Emma Lozano criticó la orden de deportar y resaltó que Pérez Jr. sufrió una herida cerebral como consecuencia de una explosión mientras estaba destacado en el conflicto.

“Al mismo tiempo que están hablando de apoyar a los militares, están tirando a un veterano militar a su suerte”, lamentó Lozano

—Con información de EFE