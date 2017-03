Encuentran a jovencita desaparecida que fue agredida sexualmente en Facebook Live

CHICAGO —Una joven de 15 años, que estaba desaparecida y cuyos familiares dicen que fue asaltada sexualmente durante un video de Facebook Live fue encontrada el martes por la mañana y devuelta a su familia, dijo la Policía.

La joven fue reportada como desaparecida después de no regresar a su casa en el vecindario de Lawndale después de ir a la tienda el domingo, según su familia y la Policía de Chicago, reportó el Chicago Tribune.

LOCATED: Deahvion Austin was found by 10th district officers. She is now at the Area with her mother & detectives are conducting interviews. https://t.co/1UEAiL0JYn — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) March 21, 2017

La madre de la niña le dijo a WGN-TV que el tío de la joven vio el video en Facebook Live mostrando a un grupo de jóvenes agrediendo a su hija.

Working around the clock to locate Deahvion Austin who was sexually assaulted on Facebook. Anyone w/ info call 911. https://t.co/fto2MlVpnX — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) March 21, 2017

Facebook quitó el video, pero la madre mostró imágenes de pantalla al superintendente de policía, Eddie Johnson, cuando éste salía de una conferencia de prensa en la estación de la Policía del Distrito 10, el lunes.

“Esto es lo que es aún más inquietante, más que el hecho de que lo hicieron, hubo tanta gente que lo vio y no tomó el teléfono para marcar el 911”, dijo Johnson. “Eso no está bien, simplemente no está bien”.

En un tweet el martes temprano, el portavoz de la policía, Anthony Guglielmi, dijo que la chica fue “agredida sexualmente en Facebook”.

Minutos más tarde, la joven fue localizada a cuadras de su casa, dijo la Policía. Parecía estar en “buen estado” y fue devuelta a su madre, dijo la Policía.

La jovencita es estudiante de primer año de Lane Tech High School, y también es conocida como Mya.

Los detectives están tratando de localizar al dueño de la página de Facebook y sus acompañantes en el video.

Ella y su madre fueron llevadas a la estación de Policía del Área Central.