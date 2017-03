Habla la madre de la víctima de asalto sexual transmitido en Facebook Live

CHICAGO — Su hija de 15 años todavía estaba desaparecida cuando la madre vio fotos de un video de la jovencita siendo asaltada sexualmente por hasta seis personas. El video fue publicado en Facebook Live, y según la Policía, fue visto por aproximadamente 40 personas sin que ninguna de ellas lo reportara a las autoridades.

La joven fue encontrada el martes por la mañana y devuelta a su familia, dijo la Policía.

Pero ahora ella y su familia enfrentan amenazas y burlas que prolongan el dolor, según la madre, incluyendo sujetos que tocaron la puerta a altas horas de la noche para amenazarlos.

La joven fue reportada como desaparecida después de no regresar a su casa en el vecindario de Lawndale después de ir a la tienda el domingo, según su familia y la Policía de Chicago, reportó el Chicago Tribune.

“Ya no es la misma persona”, dijo su madre. “Pero es muy fuerte y nosotros vamos a superar esto”.

“Ya no quiere estar en este barrio”, añadió. “Estoy tratando de ser fuerte y no romper a llorar frente a ella. Todavía estoy en shock”.

Su hija es la mayor de seis hijos, y sus hermanos la admiran mucho, especialmente su hermanito de 4 años, dijo la madre. “Solo quieren tener a su hermana en casa con ellos otra vez”, comentó.

Facebook quitó el video, pero la madre mostró imágenes de pantalla al superintendente de policía, Eddie Johnson, cuando éste salía de una conferencia de prensa en la estación de la Policía del Distrito 10, el lunes.

“Esto es lo que es aún más inquietante, más que el hecho de que lo hicieron, hubo tanta gente que lo vio y no tomó el teléfono para marcar el 911”, dijo Johnson. “Eso no está bien, simplemente no está bien”.

La mamá, quien se mantiene anónima para no exponer la identidad de su hija, dijo que ha vivido en Lawndale durante toda su vida, pero ya no más.

“Tengo que sacar a mis niños de este barrio. Esto es demasiado”, dijo.

Los detectives están tratando de localizar al dueño de la página de Facebook y sus acompañantes en el video.