Chicago se mantendrá como ‘ciudad santuario’ pese a amenazas del gobierno federal

CHICAGO- Chicago mantendrá “con orgullo” su política de santuario para proteger a los indocumentados, a pesar de las sanciones anunciadas por el fiscal general, Jeff Sessions, informó la Alcaldía de la ciudad.

“Lo anunciado por el fiscal general no es diferente de la orden ejecutiva firmada hace unas semanas por el presidente (Trump)”, declaró a Efe el vocero de la ciudad, Matt McGrath.

“Chicago mantendrá con orgullo su política de santuario y la gestión que realiza junto a 34 ciudades y condados de todo el país, para que una corte federal evite que el Gobierno retenga ilegalmente los fondos federales”, agregó.

El alcalde Rahm Emanuel, quien se encuentra hoy en Nueva York, integra la coalición que presentó una demanda en la corte federal de San Francisco, California, por considerar inconstitucional el intento de Trump de obligar a las ciudades a colaborar con los servicios de inmigración.

El fiscal general, Jeff Sessions, urgió hoy a las llamadas “ciudades santuario” a volver a colaborar con las autoridades federales para detener y deportar a los indocumentados y a aquellos inmigrantes que hayan cometido algún crimen.

Sessions anunció que los estados, condados y ciudades que busquen subvenciones del Departamento de Justicia tendrán que mostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los inmigrantes que han cometido crímenes o que llegaron al país de manera irregular.

Aunque no hubo información oficial sobre el impacto que tendría en Chicago la retención de los fondos federales, un análisis del Center for Tax and Budget Accountability, indicó que podrían ser por lo menos 78 millones de dólares asignados a la policía, o sea el 1 % del presupuesto de la ciudad en 2017.

En total se reciben anualmente unos 1.300 millones de dólares en fondos federales, donde se incluyen recursos para la policía, salud pública, transporte, escuelas públicas y planes de viviendas.

Chicago, una ciudad donde se estima viven unas 183.000 personas sin papeles, actualizará esta semana su ordenanza de ciudad santuario, por segunda vez desde que Donald Trump asumió la presidencia.

Está previsto que el Concejo Municipal apruebe el miércoles una enmienda para incluir en la protección a los veteranos militares que hayan servido en las fuerzas armadas, y a los jóvenes indocumentados protegidos por la Acción Diferida (DACA), conocidos como “dreamers” (soñadores).

La primera ordenanza de santuario fue aprobada en 1985, cuando el entonces alcalde, Harold Washington, prohibió a la policía preguntar sobre el estatus migratorio de las personas, amenazarlas con deportación o colaborar con inmigración en la detención de indocumentados.

En el presupuesto de este año está previsto la creación de un fondo de protección legal para los inmigrantes que necesiten protección y la emisión de una tarjeta de identidad municipal, que podrá ser utilizada por los indocumentados.