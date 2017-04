Gutiérrez: Inmigrantes salgan y ‘vivan sin miedo’

CHICAGO — Ezequiel Fuentes, propietario del restaurante Mi Tierra en el barrio de La Villita, dice que le ha cortado las horas de trabajo a sus empleados en los meses recientes porque ha bajado la clientela. El negocio en general ha bajado por el temor en la comunidad a redadas de Inmigración, indican empresarios del área.

Fuentes argumenta que quisiera apoyar a sus cien empleados, pero la situación no se lo permite, por ello, los comerciantes agrupados en la Cámara de Comercio de La Villita (LVCC) buscan estrategias para regresarle la confianza a la clientela y que salgan a consumir y vivir sus vidas con normalidad en vez de enfrascarse en el miedo.

El empresario, quien compró ese restaurante hace menos de un año, dice que cuando lo abrió todos sus empleados trabajaban tiempo completo, ahora “trabajan tiempo parcial”, y comentó que hasta hace poco mucha gente iba a almorzar o cenar “ahora parece como si no quisieran salir. Están como asustados”.

En busca de opciones para revertir el miedo que se ha apoderado de la comunidad y ha impactado significativamente las ventas en cientos de comercios en el barrio, los comerciantes acudieron al representante federal Luis Gutiérrez.

El funcionario instó a la comunidad inmigrante a no dejarse influir por el miedo.

“Chicago está siendo dañado y particularmente La Villita porque la gente cree que si salen de compras serán detenidos por los oficiales de ICE (Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas)”, dijo el Congresista durante una conferencia con LVCC.

Los inmigrantes deben “continuar viviendo sus vidas, trabajar e ir de compras”, destacó Gutiérrez. “Hay una comunidad para protegerlos y servirles”, agregó.

Según el funcionario, los corredores comerciales latinos han sufrido económicamente desde la juramentación del presidente Donald Trump, porque los inmigrantes temen salir de la casa. Lo adjudicó a lo que denominó el fenómeno de declive económico “Trump Slump” que según él ha impactando a comunidades latinas a lo largo del país.

“No importa a dónde vaya en cuarto distrito congresional, todos los comerciantes me dicen lo mismo – que hay menos personas comprando”, comentó Gutiérrez. “Y no es solamente en Chicago. Cuando tengo conversaciones con mis colegas de Los Angeles, Phoenix, o Denver, me dicen lo mismo”.

Jaime di Paulo, director ejecutivo de LVCC, mencionó que las ventas en la zona han descendido entre un 20 y un 40 por ciento, desde que Trump asumió.

El barrio es el hogar de una de las mayores poblaciones de inmigrantes sin estatus legal en Chicago. Alrededor de 20,000 inmigrantes que residen ilegalmente en EEUU viven en La Villita, según un análisis de los datos del Censo de Estados Unidos de 2010 a 2011.

No hay razón para estar asustados al grado que mucha gente lo piensa, dijo Gutiérrez. Los agentes federales no están haciendo incursiones generalizadas a lo largo de la 26th St., indicó.

“Necesitamos que la gente comprenda que la administración Trump, no tiene la capacidad de deportar 11 millones de personas” indicó. “Lo que sí tiene, es la capacidad de asustar y sembrar el miedo en 11 millones de personas para que se queden en casa”.

En lugar de esconder, deben mantener una vida lo más normal posible, recomendó el Congresista, y añadió que su oficina se compromete a ofrecer los recursos para ayudarles, especialmente a los indocumentados.

También instó a los residentes permanentes a naturalizarse.

Hay casi cuatro millones de residentes permanentes de origen mexicano en el área metropolitana de Chicago que son elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense.

Solamente con la ciudadanía, la creciente población hispana puede tener control sobre su propio destino. Sin el derecho de votar en las elecciones, no tiene poder, añadió.

“La tarjeta verde ya no proporciona la protección que alguna vez ofreció” dijo Gutiérrez. “Es la hora para tomar esa tarjeta verde y convertirse en ciudadano de Estados Unidos”, recomendó.

Apoyar al comercio local es una necesidad, según el funcionario.

“Los comerciantes de La Villita y de la ciudad entienden que hay miedo y temor”, destacó Gutiérrez. “Pero entendemos también que tenemos que participar; porque, de no participar, lo único que hacemos es daño a nuestra propia comunidad”.