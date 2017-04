Papa Francisco bendice campaña para combatir violencia en Chicago

CHICAGO- El papa Francisco apoyó hoy la campaña de la arquidiócesis de Chicago para “romper el ciclo de violencia” en los barrios más conflictivos de la ciudad, donde este año ya se contabilizaron unos 150 homicidios.

“La cultura de la no violencia no es un sueño inalcanzable, sino un camino que ha producido resultados decisivos”, escribió el pontífice en una carta dirigida al arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Cupich.

“La práctica constante de la no violencia ha roto banderas, ha reparado heridas, ha sanado a naciones y puede curar a Chicago”, agregó el papa en su misiva, donde bendijo al fondo filantrópico Operación Paz, al que la arquidiócesis destinará inicialmente 250.000 dólares.

A las familias de víctimas de la violencia, el pontífice les dijo que “estoy cerca de ellos, que comparto su dolor y ruego a Dios para que a través de su Gracia puedan vivir y experimentar la sanación y la reconciliación”.

El año pasado hubo 760 homicidios en Chicago y 4.300 personas resultaron heridas de bala, mientras que entre los 150 muertos siete fueron asesinados en 12 horas la semana pasada, según cifras oficiales.

“Debemos romper el ciclo de violencia provocado por la falta de esperanza, racismo y pobreza”, declaró el cardenal Cupich en conferencia de prensa.

“Solamente porque no podemos hacer todo no significa que no podamos hacer algo”, agregó.

En su opinión, las causas de la violencia en Chicago son complejas y profundamente arraigadas, pero “pueden ser abordadas y el sufrimiento puede terminar si todos trabajamos juntos”.

El fondo filantrópico será utilizado para extender a toda la ciudad los programas más exitosos de Caridades Católicas, que se realizan en algunas parroquias de Chicago.

Entre estos está el Mercy Homes for Boys and Girls, que ofrece mentores y apoyos a jóvenes de bajos recursos, y Strong Futures, para exconvictos y Peacemakers, donde expandilleros actúan como mentores de jóvenes.

Asimismo, Kolbe Homes, un ministerio de servicios religiosos dentro de las cárceles, que ofrece santuario a quienes necesitan reintegrarse a la sociedad.

Cupich anunció que en la celebración del Viernes Santo, el próximo 14 de abril, encabezará una marcha por la paz en Englewood, uno de los barrios con mayor criminalidad por los enfrentamientos de pandillas.

Durante la marcha se representarán las estaciones del Vía Crucis y habrá pausas para recordar a quienes perdieron la vida a manos de la violencia.

“Ese día, mientras realice mi propio Vía Crucis en Roma, acompañaré con mi oración a todos aquellos que caminen con usted y a todas las personas que han sido víctimas de la violencia (en Chicago)”, escribió el papa en su carta.

La Arquidiócesis de Chicago tiene unos 2,3 millones de fieles, de los cuales el 40 % es latino.

