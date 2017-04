Víctima de asalto sexual transmitido por Facebook fue amenazada con ser atacada por un perro

CHICAGO– Por lo menos cuatro varones que transmitieron en vivo su asalto sexual a una jovencita de 15 años en Facebook, la atrajeron a un sótano, la abofetearon varias veces y la amenazaron con que un perro la atacaría si ella trataba de huir, argumentó la fiscalía.

Un joven de 14 años, el primero de dos en ser acusados hasta ahora, le dijo a la víctima que ella podía “tener sexo de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo en la corte la fiscal estatal adjunta, Maha Gardner .

La juez Patricia Mendoza, de la División Juvenil, ordenó el martes que el acusado de 15 años fuera puesto bajo custodia, y denominó a la violación en grupo “uno de los casos más serios que he visto”. Mendoza también dijo que decidió detener el estudiante de octavo grado por su propia seguridad, destacó su preocupación por el riesgo que enfrenta el menor debido a la publicidad nacional que el caso ha tenido.

Se trata del segundo adolescente en ser retenido en el Juvenile Temporary Detention Center mientras espera ser enjuiciado.

Cada sospechoso enfrenta 10 cargos por delitos graves de asalto sexual agravado, fabricación de pornografía infantil y diseminación de pornografía infantil.

Anthony Guglielmi, portavoz de la Policía de Chicago, apeló a las familias de los sospechosos restantes para “hacer lo correcto por esta niña y traerlos a los detectives para ser interrogados”.

“Uno por uno, estamos construyendo un caso criminal contra estos jóvenes en busca de justicia, y nuestro trabajo no parará hasta traerlos a todos” dijo Guglielmi.

Gardner dijo que uno de los dos que enfrentan cargos, fueron identificados en el video, ambos admitieron a otros que estuvieron involucrados en el asalto sexual de la chica. Cada uno también grabó video del asalto sexual, dijo. El chico de 14 años fue capturado en el video asaltando a la víctima sexualmente, según la fiscal.

“Ambos filmaron estos actos atroces” agregó Gardner. “No se detuvieron. Lo publicaron en Facebook para que el mundo lo viera”.

“No se perdió ninguna vida. … pero esto es mucho peor para una mujer joven” añadió la fiscal.

La abogada del joven de 15, la defensora pública auxiliar Liliana Dago, cuestionó que los fiscales hayan demostrado su probable causa, particularmente en lo que se refiere a los cargos de pornografía infantil. También dijo que la mayoría de los actos sexuales los llevó a cabo el chico de 14 años.

Al ordenar que el joven de 15 años fuera detenido, la juez dijo que él también debe asumir su responsabilidad en el asalto.

“Por naturaleza misma, si él está en el video … uno puede suponer que él estaba fabricando pornografía infantil” dijo Mendoza.

El joven de 15 años se entregó el lunes en la estación policial del Distrito Ogden acompañado por su madre, informó Guglielmi.

La Policía están tratando de identificar a los otros que participaron en el asalto, dijeron oficiales, pero la investigación se ha detenido por el trauma experimentado por la víctima.

Uno de los sospechosos transmitió en vivo el asalto en Facebook Live, y las autoridades han dicho que unas 40 personas lo vieron. Nadie llamó a la Policía, algo que enfureció al superintendente de la Policía, Eddie Johnson.

“Hemos visto algunos actos en esta ciudad en los meses recientes en los que se han involucrado las redes sociales, y me disgusta que la gente vea estos videos y no tomen el teléfono y marquen el 911”, comentó Johnson. “Te hace pensar, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué hacemos como sociedad?”.

El ataque fue por lo menos el cuarto crimen en Chicago capturado en Facebook Live desde finales de octubre.

La jovencita se había quedado con una familia la noche del 18 de marzo y fue a la iglesia con ellos al día siguiente, luego la dejaron cerca de su casa antes de que ella desapareciera.

Fue encontrada dos días más tarde caminando cerca de su casa.

La chica fue reunida con su madre y tratada en un hospital, donde fue examinada por heridas, contó un familiar al Chicago Tribune.

Tras la difusión del ataque, desconocidos empezaron a tocar el timbre de la casa de la familia afectada y recibieron amenazas, la madre de la chica dijo al Tribune y a la Policía que también estaban siendo acosadas en las redes sociales.

Ello obligó a las autoridad a reubicar a la familia, detalló Guglielmi”.

La Policía dijo que las autoridades han considerado la posibilidad de levantar cargos contra los que vieron el video y acosaron a la joven, aunque reconoció que no sería un trabajo fácil.

Guglielmi dijo que Facebook les ha dicho a las autoridades que no es posible identificar quién está viendo el video en la plataforma. Y la Policía dijo que el acoso no ha alcanzado un nivel de conducta criminal.E