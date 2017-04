Ex policía mexicano de alto rango será juzgado en Chicago, filtraba información a cárteles

CHICAGO — Un ex policía federal mexicano de alto rango fue acusado en Chicago de haber recibido millones de dólares en sobornos para divulgar información confidencial a peligrosos cárteles de drogas investigados por autoridades estadounidenses.

Ivan Reyes Arzate, quien hasta el año pasado fue el funcionario de más alto rango de la Unidad de Investigación Sensible de México, fue acusado en febrero de un delito de conspiración para corromper una investigación federal. Está bajo custodia en Estados Unidos y espera ser juzgado la próxima semana en una corte federal en Chicago, reportó el Chicago Tribune.

///BREAKING/// High-ranking member of Mexican federal police charged in Chicago with leaking info on DEA investigations to drug cartels.

