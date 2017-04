Balean a muerte a un juez del Condado de Cook

CHICAGO —Un juez del Condado de Cook fue asesinado y una mujer resultó herida en un tiroteo afuera de la residencia del juez, al sur de la ciudad, la mañana del lunes, de acuerdo con una fuente policial.

El Juez Asociado Raymond Myles, de 66 años, y la mujer de 52, fueron encontrados afuera de la casa en la cuadra 9400 S. Forest Ave. a eso de las 4:50 am, informó la Policía.

Myles sufrió varias heridas de bala y fue declarado muerto en el hospital Advocate Christ Medical Center, dijo la Policía. La otra víctima fue herida en la pierna y llevada al mismo hospital en condición crítica.

La Policía reportó que no tenía a ningún sospechoso bajo custodia.

Un vecino contó que el ruido de los disparos y los gritos lo despertaron.

“Escuché tal vez seis tiros. Los disparos y los gritos de la mujer me despertaron. Ella gritaba, ‘no lo mates, no lo mates!’”, dijo el vecino, quien pidió no ser identificado porque teme por su seguridad.

El vecino dijo que llamó al 911 y fue informado que otras personas ya habían llamado. Miró por su ventana y vio a la mujer tirada cerca del garaje, que tenía la puerta abierta. Cuando llegó la Policía, el vecino salió de su casa y vio al juez acostado en su porche.

“Creo que estaba vivo cuando se lo llevaron en la ambulancia”, comentó.

El vecino dijo que cree que el juez y la mujer iban saliendo de la casa para hacer ejercicio en un club cercano. Siempre se levantaban temprano para entrenar, dijo. “La mujer llevaba una botella de agua”, mencionó.

El vecino también dijo que cree que unas cámaras de vigilancia recientemente instaladas en el hogar por el juez captaron al tiroteo. Hubo una movilización para instalar cámaras a lo largo del vecindario recientemente, dijo.

“Lo conocí muy bien”, comentó el vecino. “Muy buen hombre, muy buen vecino. Siempre cuidaba al vecindario. Cualquier travesura en el barrio él la investigaba. Siempre estaba en las reuniones del club de la cuadra. Nunca hablaba de que era juez. Simplemente era Ray”, agregó.

Como juez, Myles presidió varios casos importantes, incluso el asesinato de siete personas en un restaurante Brown’s Chicken, en el suburbio de Palatine, al noroeste de Chicago, y el asesinato de tres familiares de la cantante Jennifer Hudson.