Tribunal decidirá si habrá nuevo juicio para dos hispanos condenados a cadena perpetua

Donnovan Hernández (centro), hijo de Juan Hernández, que han cumplido 20 años por un crimen que afirma no cometió, en una reunión pro Roberto Almodóvar y William Negrón, quienes afirman que fueron enmarcados por la Policía de Chicago. Fuera de la corte antes de las discusiones finales, en el edificio de la corte penal de Leighton el 10 de abril de 2017. (E. Jason Wambsgans / Chicago Tribune)

Donnovan Hernandez, son of Juan Hernandez and nephew of Rosando Hernandez who have served 20 years for a crime they claim they did not commit, addresses a rally for Roberto Almodovar and William Negron, who claim they were framed by Chicago Police, outside court ahead of closing arguments, at the Leighton Criminal Court Building Monday, April 10, 2017. (E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune)