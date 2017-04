CEO de United se disculpa, la víctima contrata a un reconocido abogado

CHICAGO— Mientras la aerolínea United buscaba calmar la furia pública que causaron los videos virales del momento en que un pasajero fue sacado a la fuerza de su asiento, en un vuelo que partía del Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago. En tanto, la víctima de la agresión, un doctor de origen chino, contrató a uno de los abogados especialistas en casos relacionados a lesiones personales, más reconocidos de Chicago, Thomas Demetrio.



El director ejecutivo de United, Oscar Muñoz, se disculpó el martes, por el “suceso horrible” de la expulsión de David Dao de un vuelo con destino a Louisville, Ky., el domingo, y prometió una revisión de las políticas de la compañía.

“Me disculpo profundamente con el cliente obligado (a abandonar el avión) y con todos los clientes a bordo. Nadie debe ser maltratado de esta manera. (…) Vamos a arreglar lo que no funciona para que esto nunca suceda de nuevo”, aseguró Muñoz en un comunicado, en el que se mostró “molesto” por lo ocurrido.

